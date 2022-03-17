林依晨站台！「Xiaomi 12旗艦系列」夜拍、追焦超厲害

小米台灣今天（3月17日）宣布推出年度旗艦手機Xiaomi 12系列，包括6.73吋的Xiaomi 12 Pro以及6.28吋的Xiaomi 12 、Xiaomi 12X等3款，在小米AI演算法、旗艦晶片處理效能和全方位體驗擁有超乎想像進化之下，一手掌握電影製片級的拍攝體驗與強大娛樂性能，更邀請到「零負評女神」林依晨擔任Xiaomi 12系列產品大使。

林依晨除了身兼歌手、演員，新書「做自己，為什麼還要說抱歉？」上市兩個月即創下賣破5萬本的好成績，讓她又多了一個暢銷作家的身分。今天林依晨身穿黑色典雅西裝搭配Xiaomi 12系列紫色，以優雅、大器的零負評穿搭亮眼登場，現場分享最愛Xiaomi 12系列的時尚外型及氣質的紫色；平時就喜愛記錄生活的她也分享，拍照最愛用「ProFocus運動追焦」拍攝動態畫面、「超級夜景攝影」保留夜晚細節，這兩種需要專業級拍攝手法的場景，用Xiaomi 12系列輕鬆一鍵即可珍藏回憶，更期待未來等女兒「小小林」長大會跑跑跳跳時，能以Xiaomi 12系列記錄女兒成長的每一刻。

林依晨於Xiaomi 12系列新品發佈會現身，她身兼歌手、演員與作家等多重身分，在生活中也兼任著各種角色，林依晨表示：「我一拿到Xiaomi 12系列就對精品質感外型與細節做工深深著迷，很合乎我對時尚的美感與詮釋，強大的攝影功能更能把看似平凡的每個情景，都變成不凡的大師級影像，傳遞出精彩瞬間的美。」Xiaomi 12系列均提供紫、藍、灰等3色。

Xiaomi 12全系列均搭載專業級5,000萬像素三鏡頭配置，其中Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12均支援8K錄影。Xiaomi 12 Pro擁有尖端科技的5,000像素三主鏡頭，配備強大的Sony IMX707 超大感光元件，能夠大量捕捉進光光線，並以更快的對焦速度和更高的色彩準確度，增強攝影的成像能力；Xiaomi 12、Xiaomi 12X搭載5,000萬像素廣角主鏡頭，並配備1,300萬像素超廣角鏡頭與500萬像素長焦鏡頭。

Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12內建Xiaomi ProFocus運動追焦技術，可自動辨識人像與貓狗等動態主體並進行鎖定追焦，即使短暫出鏡，於3秒內重回鏡頭也可持續追焦，同時搭載人眼追蹤對焦功能，在拍攝單人照片時，將優先針對人眼主體進行追焦，呈現眼神更加銳利的人像攝影。

升級強化的「超級夜景拍攝」則運用小米專有演算法，以進階版HDR與高光抑制功能，在保留暗處細節的同時對高光進行抑制，在暗光環境中的模糊或光暈將更加清晰。Xiaomi 12系列3款新機也擁有上一代旗艦備受好評的AI電影鏡頭，包括平行夢境、時間靜止與和滑動變焦等模式，提供更多創意的選項以一鍵編輯拍攝完成的影片。

Xiaomi 12系列採用Harmon Kardon專業調音，並支援Dolby Atmos®，提供身歷其境的音效體驗。Xiaomi 12 Pro配備兩個高音揚聲器和兩個低音揚聲器對稱排列，Xiaomi 12和Xiaomi 12X提供平衡的雙立體聲揚聲器。

Xiaomi 12 Pro支援120W Xiaomi HyperCharge「極速快充」，在開啟「極速充電」模式下僅需18分鐘即可充滿4,600mAh大電量電池；Xiaomi 12、Xiaomi 12X將4,500mAh大電量電池裝入小巧輕薄的機身中，同時支援67W超級快充。Xiaomi 12 Pro和Xiaomi 12還支援50W無線充電和10W反向充電，並採用Xiaomi AdaptiveCharge，透過智慧充電演算法學習並自適應充電習慣，從而延長電池壽命。

Xiaomi 12系列將即日起於指定通路開放預購、4月1日起全面開賣，購機即享「尊榮保值保固旗艦服務」、YouTube Premium三個月免費試用與LiTV 電視頻道餐30天會員服務。Xiaomi 12 Pro 12GB＋256GB售價26,999元，專屬預購禮為Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機；4月1日起開放取機並同步現貨開賣，同步於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信開賣，於電信門市申辦指定5G資費方案，Xiaomi 12 Pro專案價最低0元起。

Xiaomi 12 12GB＋256GB售價23,999元，專屬預購禮為Xiaomi Buds 3。4月1日起開放取機並同步現貨開賣，於5大電信門市申辦指定5G資費方案，Xiaomi 12專案價最低0元起。Xiaomi 12X 8GB＋256GB售價16,999元，專屬預購禮為Xiaomi 電視棒4K，4月1日起開放取機並同步現貨開賣。