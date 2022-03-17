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姓名有「板、橋、人」 貳樓全台14店期間限定享5至7折
貳樓餐飲2022年首度走入新北前進板橋，在Google總部遠東通訊園區開立全新門店，將時代的現況與數位科技應用在店裝及服務。3月20日（日）至4月1日（五）期間到貳樓板橋店用餐並完成打卡，即享有「康普茶買1送1」優惠。此外，貳樓全台14間店也為歡慶板橋店開幕，推出「板橋人站出來」活動，只要同桌消費者姓名有「板、橋、人」，即可享有5至7折扣優惠。
貳樓餐飲表示，活動期間同桌消費者姓名中只要有「板」與「橋」，全桌可享7折優惠；同桌聚集「板」與「橋」與「人」三個字，即可享全桌5折優惠。
貳樓板橋店全店共有近100個座位，呼應Google科技總部辦公室風格，塑造現代未來感氛圍，透明玻璃建築外觀，大片玻璃落地窗穿透性佳，窗外綠地盡收眼底，形成一幅美麗的景緻，坐在店內用餐既紓壓又療癒，走進店內映入眼簾的是吸睛的跑馬燈轉盤，亮眼裝置設計令人眼睛一亮，室內採用大量鍍鋅鋼板、工業風白燈條，從裡到外打造科技潮流前衛感，提供消費者全新的貳樓樣貌。
貳樓餐飲長期關懷寵物友善議題，鼓勵親子、寵物家庭一同在店內品嚐美食，在全新的板橋店更適合攜帶寵物吃喝玩樂，除了在店內可以享用貳樓餐點外，板橋店外面還有知名遠東通訊園區生態公園，適合全家大小外帶餐點到草地野餐，享受愜意悠閒的美好時光。
全新菜單規劃的「健康低負擔」系列，希望給予消費者更多健康的飲食選擇，例如「小米煎魚溫沙拉」，選用杏鮑菇、藜麥小米、烤時蔬搭配綜合沙拉及溏心蛋，再淋上特調瑪莎曼優格醬，讓消費者吃得安心又健康；還有「低碳香煎魚排奶油花椰飯」及「藜麥巴沙魚優格Taco袋」，兩款皆選用每位鮮嫩的巴沙魚，分別再加上奶油炒菇、起司嫩蛋以及Taco餅、藜麥小米，豐富的餐點選擇希望在健康新潮流的飲食風氣裡，給予消費者既新潮又健康的新飲食文化概念。
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