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「始祖鳥」安孝燮霸總熱愛的風格 《社內相親》金世正「甜萌穿搭」親切又迷人

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
金世正各式性感、端莊的穿搭，征服霸總安孝燮的心。圖／取自IG
金世正各式性感、端莊的穿搭，征服霸總安孝燮的心。圖／取自IG

近期韓劇《社內相親》堪稱超強黑馬，超級老哏的霸總愛上小職員劇情，卻讓網友看得津津有味，從開播的4.9%收視率到第6集的10%，堪稱翻倍成長，「始祖鳥」安孝燮各種開外掛的霸總行徑，也有超強笑果，每週2集彷彿天降甘霖，撫慰劇迷疲憊的心靈，而男、女二金旻奎、薛仁雅在第6集超車，上演酒後亂親的老掉牙劇情，也讓人看得相當開心。

劇中女主角金世正的穿搭轉換在一人分飾兩角的假千金申金熙、小社員申夏莉之間，有各種浮誇華麗、都會輕熟的造型。她被「憤怒鳥」安孝燮惡整，要出席公司紀念活動時，在無法同場分飾兩角的苦惱幻想中，穿上了首爾時裝周品牌MISS GEE COLLECTION的黑色長裙、戴著寶格麗珠寶，演繹霸總的女人，華麗登場，胸前的心型縐褶剪裁相當浪漫，早前她也曾在MBC演藝大賞頒獎典禮身穿同品牌的黑天鵝剪裁裙裝；她在與安孝燮簽下假戀愛的合同時，身穿韓國女裝品牌GUKA格紋開襟外套、短裙，搭配Alexander McQUEEN的淺藍色Curve包款，呈現乖乖牌的模樣。而每一部霸總戲，都會有去百貨公司挑衣服的換裝橋段，最後「始祖鳥」安孝燮看上的是緊身DINT白色洋裝，因為繃太緊、衣服背面裂開，還可以上演貼心站在背後遮羞的戲碼。

金世正也在劇中詮釋了典雅都會感的服裝，例如去警局救援薛仁雅的片段，她穿了宋慧喬代言的MICHAA大衣，以及孫藝真也曾詮釋的BRIANA品牌鞋款，內襯SJYP吊帶裙，搭配了LONGCHAMP的Brioche包款，此款手袋以法國布里歐麵包為靈感打造，運用小羊皮創作鬆軟、入口即化的柔軟意象，簡約迷人；此外，她也選用了LONGCHAMP的Roseau系列，以品牌經典的竹節釦作為點綴，提柄部分為其標誌設計，尺寸小巧但容量大，可作為肩背包、手拿包之用，而金世正都選擇了奶茶色系，散發溫柔的氣息。

金世正在劇中率真、可愛、親切，也讓網友們能認同而入戲。圖／取自IG
金世正在劇中率真、可愛、親切，也讓網友們能認同而入戲。圖／取自IG
可愛的金世正穿MICHAA大衣，搭配LONGCHAMP的淡粉色Brioche包款。圖／取自IG
可愛的金世正穿MICHAA大衣，搭配LONGCHAMP的淡粉色Brioche包款。圖／取自IG
LONGCHAMP的黃褐色Roseau系列手袋，15,500元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP的黃褐色Roseau系列手袋，15,500元。圖／LONGCHAMP提供
金世正說安孝燮長得像「始祖鳥」，成為這部劇的爆笑哏。圖／取自IG
金世正說安孝燮長得像「始祖鳥」，成為這部劇的爆笑哏。圖／取自IG
金世正選穿韓國女裝品牌GUKA格紋開襟外套、短裙，和安孝燮核對個人簡歷。圖／取自IG
金世正選穿韓國女裝品牌GUKA格紋開襟外套、短裙，和安孝燮核對個人簡歷。圖／取自IG
金世正詮釋了LONGCHAMP的黃褐色Roseau系列手袋，15,500元。圖／NETFLIX提供
金世正詮釋了LONGCHAMP的黃褐色Roseau系列手袋，15,500元。圖／NETFLIX提供
金世正穿MISS GEE COLLECTION黑色長裙，戴著寶格麗珠寶，演繹霸總的女人。圖／取自IG
金世正穿MISS GEE COLLECTION黑色長裙，戴著寶格麗珠寶，演繹霸總的女人。圖／取自IG
金世正穿MISS GEE COLLECTION黑色長裙，戴著寶格麗珠寶，演繹霸總的女人。圖／取自IG
金世正穿MISS GEE COLLECTION黑色長裙，戴著寶格麗珠寶，演繹霸總的女人。圖／取自IG
LONGCHAMP的淡粉色Brioche包款，23,700元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP的淡粉色Brioche包款，23,700元。圖／LONGCHAMP提供
金世正穿DINT白色洋裝，因為繃太緊、衣服背後裂開，安孝燮上演貼心站在背後遮羞的片段。圖／取自IG
金世正穿DINT白色洋裝，因為繃太緊、衣服背後裂開，安孝燮上演貼心站在背後遮羞的片段。圖／取自IG
金世正穿韓國女裝品牌GUKA格紋開襟外套、短裙，搭配Alexander McQUEEN的淺藍色Curve包款。圖／取自IG
金世正穿韓國女裝品牌GUKA格紋開襟外套、短裙，搭配Alexander McQUEEN的淺藍色Curve包款。圖／取自IG
第5集薛仁雅（左2）因為被偷拍近了警局報案，金世正（右2）穿MICHAA大衣、BRIANA鞋款，內襯SJYP吊帶裙，搭配LONGCHAMP的淡粉色Brioche包款。圖／取自IG
第5集薛仁雅（左2）因為被偷拍近了警局報案，金世正（右2）穿MICHAA大衣、BRIANA鞋款，內襯SJYP吊帶裙，搭配LONGCHAMP的淡粉色Brioche包款。圖／取自IG
金世正詮釋MICHAA大衣、BRIANA鞋款，內襯SJYP吊帶裙，搭配LONGCHAMP的淡粉色Brioche包款。圖／取自IG
金世正詮釋MICHAA大衣、BRIANA鞋款，內襯SJYP吊帶裙，搭配LONGCHAMP的淡粉色Brioche包款。圖／取自IG
金世正詮釋MICHAA大衣、BRIANA鞋款，內襯SJYP吊帶裙，搭配LONGCHAMP的淡粉色Brioche包款。圖／取自IG
金世正詮釋MICHAA大衣、BRIANA鞋款，內襯SJYP吊帶裙，搭配LONGCHAMP的淡粉色Brioche包款。圖／取自IG

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