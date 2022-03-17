「始祖鳥」安孝燮霸總熱愛的風格 《社內相親》金世正「甜萌穿搭」親切又迷人

近期韓劇《社內相親》堪稱超強黑馬，超級老哏的霸總愛上小職員劇情，卻讓網友看得津津有味，從開播的4.9%收視率到第6集的10%，堪稱翻倍成長，「始祖鳥」安孝燮各種開外掛的霸總行徑，也有超強笑果，每週2集彷彿天降甘霖，撫慰劇迷疲憊的心靈，而男、女二金旻奎、薛仁雅在第6集超車，上演酒後亂親的老掉牙劇情，也讓人看得相當開心。

劇中女主角金世正的穿搭轉換在一人分飾兩角的假千金申金熙、小社員申夏莉之間，有各種浮誇華麗、都會輕熟的造型。她被「憤怒鳥」安孝燮惡整，要出席公司紀念活動時，在無法同場分飾兩角的苦惱幻想中，穿上了首爾時裝周品牌MISS GEE COLLECTION的黑色長裙、戴著寶格麗珠寶，演繹霸總的女人，華麗登場，胸前的心型縐褶剪裁相當浪漫，早前她也曾在MBC演藝大賞頒獎典禮身穿同品牌的黑天鵝剪裁裙裝；她在與安孝燮簽下假戀愛的合同時，身穿韓國女裝品牌GUKA格紋開襟外套、短裙，搭配Alexander McQUEEN的淺藍色Curve包款，呈現乖乖牌的模樣。而每一部霸總戲，都會有去百貨公司挑衣服的換裝橋段，最後「始祖鳥」安孝燮看上的是緊身DINT白色洋裝，因為繃太緊、衣服背面裂開，還可以上演貼心站在背後遮羞的戲碼。