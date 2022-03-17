「始祖鳥」安孝燮霸總熱愛的風格 《社內相親》金世正「甜萌穿搭」親切又迷人
近期韓劇《社內相親》堪稱超強黑馬，超級老哏的霸總愛上小職員劇情，卻讓網友看得津津有味，從開播的4.9%收視率到第6集的10%，堪稱翻倍成長，「始祖鳥」安孝燮各種開外掛的霸總行徑，也有超強笑果，每週2集彷彿天降甘霖，撫慰劇迷疲憊的心靈，而男、女二金旻奎、薛仁雅在第6集超車，上演酒後亂親的老掉牙劇情，也讓人看得相當開心。
劇中女主角金世正的穿搭轉換在一人分飾兩角的假千金申金熙、小社員申夏莉之間，有各種浮誇華麗、都會輕熟的造型。她被「憤怒鳥」安孝燮惡整，要出席公司紀念活動時，在無法同場分飾兩角的苦惱幻想中，穿上了首爾時裝周品牌MISS GEE COLLECTION的黑色長裙、戴著寶格麗珠寶，演繹霸總的女人，華麗登場，胸前的心型縐褶剪裁相當浪漫，早前她也曾在MBC演藝大賞頒獎典禮身穿同品牌的黑天鵝剪裁裙裝；她在與安孝燮簽下假戀愛的合同時，身穿韓國女裝品牌GUKA格紋開襟外套、短裙，搭配Alexander McQUEEN的淺藍色Curve包款，呈現乖乖牌的模樣。而每一部霸總戲，都會有去百貨公司挑衣服的換裝橋段，最後「始祖鳥」安孝燮看上的是緊身DINT白色洋裝，因為繃太緊、衣服背面裂開，還可以上演貼心站在背後遮羞的戲碼。
金世正也在劇中詮釋了典雅都會感的服裝，例如去警局救援薛仁雅的片段，她穿了宋慧喬代言的MICHAA大衣，以及孫藝真也曾詮釋的BRIANA品牌鞋款，內襯SJYP吊帶裙，搭配了LONGCHAMP的Brioche包款，此款手袋以法國布里歐麵包為靈感打造，運用小羊皮創作鬆軟、入口即化的柔軟意象，簡約迷人；此外，她也選用了LONGCHAMP的Roseau系列，以品牌經典的竹節釦作為點綴，提柄部分為其標誌設計，尺寸小巧但容量大，可作為肩背包、手拿包之用，而金世正都選擇了奶茶色系，散發溫柔的氣息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言