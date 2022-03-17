GREEN&SAFE攜手米其林星廚林明健 混血家常私房菜開賣

永豐餘生技GREEN & SAFE「名廚家常菜」系列冷凍調理包，讓許多饕客讚不絕口，今年GREEN & SAFE再度力邀連續四年蟬聯米其林一星的LONGTAIL主廚林明健聯手合作，以充滿父愛記憶的港式經典菜為靈感，融入主廚鍾愛的南洋香料元素，設計出四款獨家冷凍即時料理。

四款獨家聯名冷凍調理包不僅有發想自米其林一星餐廳LONGTAIL招牌菜的「檸檬葉黃金蝦餅」（每包280元），更收納了他個人的家滋味——「港式XO醬腐竹牛肉」（每包360元）、「斑蘭香茅糯米雞」（每包380元）、「南洋風味豬五花叉燒」（每包360元），及一款預計將於4月推出的百搭「酸甜魚露沾醬」（每罐150元），充分呈現出林明健主廚成長於香港的生命體驗與周遊各國累積的豐富味覺記憶，完美揉合港式與南洋風味特色。

「檸檬葉黃金蝦餅」與LONGTAIL的鮮蝦堡配方完全相同，不同的是用上了GREEN & SAFE受歡迎的生態蝦仁現打蝦漿，並加入檸檬葉、香茅、椰奶、魚露調味等豐富南洋香料元素，讓香氣更上層樓，滋味鮮香、酥脆彈牙。

「港式XO醬腐竹牛肉」是林明健主廚父親的拿手菜，也是記憶最深刻的家傳滋味。主廚再次重現，挑選澳洲草飼牛胸肉，以主廚特調十多種香料，加入充滿海味、無添加的干貝丁香魚XO醬與紅麴豆腐乳拌炒提味，再以慢火燉煮70分鐘入味，牛肉吸飽醬汁，滋味香醇軟嫩，炸過的腐竹仍保有嚼感，吸取各式辛香料的湯汁，濃鮮甘美。

「斑蘭香茅糯米雞」將放山古早雞腿以香茅、魚露、紅蔥頭等天然香料醃製一晚入味，再烤至金黃上色。以主廚獨家香料油炒香雞肝、雞胗、香菇，拌入斑蘭葉香茅椰奶醬，與蓮子、鹹蛋黃、豆薯與糯米翻炒蒸熟，再以金華火腿增添鹹香層次，整體風味豐富又平衡，讓傳統廣式糯米雞洋溢南洋風情。

「南洋風味豬五花叉燒」以棕櫚糖與香茅、檸檬葉等天然香料，將豬五花肉醃製超過12小時，讓尋常叉燒與南洋香氣共舞。此外，一般五花肉肥瘦比例不一，GREEN & SAFE為了確保每塊肉保持肥瘦四六比，只取活菌豬五花肉中段部位，更增取材難度與成本。香港人做菜少不了玫瑰露酒，這道菜也特別加入了主廚心目中無可取代的玫瑰露酒的香氣在其中，更增添了這道菜迷人的氣質。