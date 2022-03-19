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廁所必備神器！免治馬桶熱門品牌出爐

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
廁所必備神器！免治馬桶熱門品牌出爐。 圖片來源/unsplash
廁所必備神器！免治馬桶熱門品牌出爐。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「免治馬桶」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大免治馬桶品牌網路聲量排行，以及五大選購因素有哪些。

免治馬桶近年來在台灣家庭逐漸普及，是許多人搬新家時必選購的家電之一，除了使用上方便外，也能清潔的更加乾淨，但市面上免治馬桶品牌百百種，到底哪些牌子最受歡迎？選購時又該考量哪些因素呢？

日系品牌品質穩固 本土品牌價格親民受歡迎

觀察網友熱議的免治馬桶品牌，可發現日系品牌「TOTO」及「Panasonic」廣受網友好評，日前就有民眾請益「家裡要換免治馬桶，有推薦哪牌嗎？」，引發熱議，其中大多數網友都力推「前幾年整修裝了TOTO的，只能說真的不會後悔」、「免治在台灣就是Panasonic跟TOTO 其他不用考慮」，表示日系品牌雖價格較高，但品質穩固且售後服務完善，推薦給有需要的民眾參考。

top5免治馬桶品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
top5免治馬桶品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，本土品牌「HCG和成」也因價格相對較為親民，因此是許多人選購免治馬桶時的好選擇，有網友就表示「還在考慮要不要換免治馬桶，怕用的不習慣」，引來回應「可先用用看HCG的，價格很OK，用的習慣之後再換貴的牌子吧」，但也有人提出「之前建商附HCG的免治，真的難用，而且一下就壞了」，建議民眾可以直接選擇規格較高的品牌。

網友力推「瞬熱模式一定要有！」 「一體成型」免治馬桶較美觀？

對於免治馬桶該如何挑選，觀察網友的討論重點，可發現民眾相較在意免治馬桶的「功能」，有網友就發問「免治馬桶該買儲熱式還是瞬熱式？」，兩者差別在於洗淨時的溫水是事先加熱儲存好，抑或是使用時即時加熱，其中大部分民眾力推「瞬熱一定要有！」，並表示「瞬熱比較衛生吧，儲熱一直放在哪裡，感覺容易生細菌」，除此之外，也有人對於免治馬桶的「暖座模式」功能格外在意，有民眾就分享「寒流來才知道暖座的重要…」，讓許多心有戚戚焉的網友回應「真的！換了免治馬桶以後，最滿意的功能就是這個」。

top5免治馬桶選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
top5免治馬桶選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，許多民眾也在意「價錢」考量，有網友就請益「免治馬桶看起來價差很大，到底怎麼挑？？」，引發熱論，其中許多人回應「真的一分錢一分貨，不要買沒看過的牌子」、「貴一點的品質還是有保障，不要貪小便宜」，表示衛浴設備每天都要使用，推薦網友還是選購品質較有保障的品牌；而除了以上考量外，免治馬桶的「外觀」也是許多人討論的重點之一，像是有民眾就請益「一體成型的免治馬桶真的美…但預算有點爆炸，該買嗎？」，引發兩極評論，一派網友認為「買啊，可用十年的東西，差這點錢還好吧」、「買了買了，自己看得開心才重要吧」，但也有民眾表示「額外安裝的維修比較簡單吧」、「馬桶居然還要追求漂亮」，認為買一般額外加裝的免治便座即可。

你是否也有使用免治馬桶的習慣呢？若是預算許可，不妨參照上述熱門品牌及選購考量，在家中裝設免治馬桶，不僅操作使用簡單，也更加衛生清潔！

觀看原文→https://bit.ly/3IcLL3O

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

馬桶 品牌

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