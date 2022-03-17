快訊

挺反質詢 蘇貞昌：立委把官員當狗罵的時代該過去了

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮店到店、OKmart 開啟業界首創「全新雙向寄件服務」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「蝦皮店到店」、OKmart攜手推出業界首創「全新雙向寄件服務」。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮店到店」、OKmart攜手推出業界首創「全新雙向寄件服務」。圖／蝦皮購物提供

超商寄取件向來是消費者網購最常使用的管道，去年起蝦皮購物推出實體店點「蝦皮店到店」支援用戶寄取貨服務，提供物流服務的全新選項，即日起「蝦皮店到店」與OKmart攜手打造全網策略服務，開啟業界首創「全新雙向寄件服務」，提供消費者更便利的選擇。「蝦皮店到店」目前在全台已累積開設超過400間實體門市，以北部地區出發，陸續涵蓋至桃竹苗與台中地區，在加入OKmart的830間門市之後，全台服務據點更大增。

以往賣家只能從「蝦皮店到店」寄件到「蝦皮店到店」或從OKmart寄件到OKmart，在雙向寄件服務上線後，打破單一渠道的限制，整合雙方的配送服務，新增「蝦皮店到店」寄件到OKmart、OKmart也可以寄件到「蝦皮店到店」的雙向寄件服務。以買家選擇OKmart取貨為例，過去賣家只能從OKmart寄件，現在起賣家也可以選擇離家近的「蝦皮店到店」門市寄件。對買家而言運費不變，如果下單時選擇於OKmart門市取貨，運費為45元；如果選擇於「蝦皮店到店」取貨，3月運費優惠為19元。

「蝦皮店到店」首間旗艦店也於台北松菸商圈旁正式登場，門市空間寬敞明亮，也提供複合式服務，滿足消費者多元需求。此外，「蝦皮店到店」也持續與其他通路合作，包括85度C、美廉社、亞太電信等也提供近30家複合型店點寄取貨服務，合作店點內設置蝦皮店到店寄取貨櫃檯，複合式店點已近30家。

歡慶與蝦皮購物合作推出創新服務，OKmart於全台門市推出「超蝦趴」系列優惠活動，3月18日至5月25日於OKmart官網登錄OKmart寄取件證明聯，每周將抽出10名消費者獲得蝦皮商城千元購物金。

3月18日至4月15日至OKmart門市當筆購物消費滿百元，憑OKmart寄取件證明聯即送超蝦趴穀物棒1根，數量有限送完為止；活動期間全店消費任一商品加價購OK Café大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享半價優惠，或購買健達奇趣蛋（藍色/粉色版）享優惠價26元。

3月18日至4月6日憑OKmart寄取件證明聯可享精選蝦風味系列商品優惠，包括莊園級美式咖啡或拿鐵買一送一、中冰歐維氏醇濃可可飲2杯特價70元、杜老爺雙倍巧克力甜筒86g買2送2、白蘭氏葉黃素精華凍2入特價79元、蝦味先80g優惠價20元等。

「蝦皮店到店」、OKmart攜手推出業界首創「全新雙向寄件服務」。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮店到店」、OKmart攜手推出業界首創「全新雙向寄件服務」。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮店到店」首間旗艦店也於台北松菸商圈旁正式登場，門市空間寬敞明亮，也提供複合式服務。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮店到店」首間旗艦店也於台北松菸商圈旁正式登場，門市空間寬敞明亮，也提供複合式服務。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物與OKmart開通「蝦皮店到店雙向交寄」服務，賣家體驗再升級。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物與OKmart開通「蝦皮店到店雙向交寄」服務，賣家體驗再升級。圖／蝦皮購物提供
歡慶與蝦皮購物合作推出創新服務，OKmart於全台門市推出「超蝦趴」系列優惠活動，3月18日至4月15日至OKmart門市當筆購物消費滿百元，憑OKmart寄取件證明聯即送超蝦趴穀物棒1根，數量有限送完為止；加價購OK Café大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享半價優惠。圖／OKmart提供
歡慶與蝦皮購物合作推出創新服務，OKmart於全台門市推出「超蝦趴」系列優惠活動，3月18日至4月15日至OKmart門市當筆購物消費滿百元，憑OKmart寄取件證明聯即送超蝦趴穀物棒1根，數量有限送完為止；加價購OK Café大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享半價優惠。圖／OKmart提供
歡慶OKmart、「蝦皮店到站」全新雙向寄件服務上線，OKmart門市限時推出多項來店優惠。圖／OKmart提供
歡慶OKmart、「蝦皮店到站」全新雙向寄件服務上線，OKmart門市限時推出多項來店優惠。圖／OKmart提供
OKmart、「蝦皮店到店」全新開通雙向寄件服務。圖／OKmart提供
OKmart、「蝦皮店到店」全新開通雙向寄件服務。圖／OKmart提供
「蝦皮店到店」首間旗艦店也於台北松菸商圈旁正式登場，門市空間寬敞明亮，也提供複合式服務。記者陳立儀／攝影
「蝦皮店到店」首間旗艦店也於台北松菸商圈旁正式登場，門市空間寬敞明亮，也提供複合式服務。記者陳立儀／攝影
OKmart總經理魏國志親自示範OKGO機台寄件操作。圖／OKmart提供
OKmart總經理魏國志親自示範OKGO機台寄件操作。圖／OKmart提供

取貨 蝦皮購物 咖啡

延伸閱讀

迷客夏x蜜蜂工坊「蜜Q茉香拿鐵、蜜Q大麥拿鐵」100%真蜂蜜打造！加碼新配料黃金Q角

OKmart聯名新生代手搖飲OLAND推「鳳梨蘋果果粒茶」

整理包／喜迎本土零確診！「4大超商限時優惠」一次看

歡慶本土確診+0！萊爾富、OKmart限時推指定咖啡優惠

相關新聞

馬祖國際藝術島 品味島嶼的獨特韻味

首屆「馬祖國際藝術島」透過8個策展計畫，邀請41組跨領域團隊與在地共創，觀者可深入軍事據點和坑道，走訪閩東建築、聚落、廟宇與營區，是一場生活感十足、揉合多元想像的藝術策展。

「願未央」見證文學最好年代 剪接師驚呼：朱西甯顯靈

台灣傳奇文學家族、朱西甯與劉慕沙紀錄片「願未央」，今天正式全台上映。首度擔任導演的朱家長女朱天文，苦無沒有雙親正式訪談的...

佳聯奢石館 300種石材 滿足挑剔品味

對於打造奢華有品味的居家風格來說，家中使用的各種石材，最能呈現出主人的品味與風格。台灣知名進口石材廠商佳聯石業，特別打造...

金光閃閃派對風！許路兒穿金色高跟鞋 露性感美腿重返迪斯可的復古華麗

在2022春夏流行趨勢中，迪斯可風潮的炫目、搶眼、閃亮，是必備元素，近日許路兒穿上了Gianvito Rossi春夏系列...

可追蹤血氧飽和度 Xiaomi Watch S1系列智慧手表開賣

小米台灣今天（3月17日）舉辦Xiaomi 12系列新品發布會，除了正式發表年度精品旗艦系列手機之外，同時宣布全面提升行...

男人秒變帥！3大品牌搶攻男性保養市場 質感潮流兼具

女人愛美，其實近期男性保養更帥氣的意識，也在許多網路平台、實體店面開始蓬勃發展，許多保養品牌也紛紛獨力推出男性保養系列。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。