蝦皮店到店、OKmart 開啟業界首創「全新雙向寄件服務」

超商寄取件向來是消費者網購最常使用的管道，去年起蝦皮購物推出實體店點「蝦皮店到店」支援用戶寄取貨服務，提供物流服務的全新選項，即日起「蝦皮店到店」與OKmart攜手打造全網策略服務，開啟業界首創「全新雙向寄件服務」，提供消費者更便利的選擇。「蝦皮店到店」目前在全台已累積開設超過400間實體門市，以北部地區出發，陸續涵蓋至桃竹苗與台中地區，在加入OKmart的830間門市之後，全台服務據點更大增。

以往賣家只能從「蝦皮店到店」寄件到「蝦皮店到店」或從OKmart寄件到OKmart，在雙向寄件服務上線後，打破單一渠道的限制，整合雙方的配送服務，新增「蝦皮店到店」寄件到OKmart、OKmart也可以寄件到「蝦皮店到店」的雙向寄件服務。以買家選擇OKmart取貨為例，過去賣家只能從OKmart寄件，現在起賣家也可以選擇離家近的「蝦皮店到店」門市寄件。對買家而言運費不變，如果下單時選擇於OKmart門市取貨，運費為45元；如果選擇於「蝦皮店到店」取貨，3月運費優惠為19元。

「蝦皮店到店」首間旗艦店也於台北松菸商圈旁正式登場，門市空間寬敞明亮，也提供複合式服務，滿足消費者多元需求。此外，「蝦皮店到店」也持續與其他通路合作，包括85度C、美廉社、亞太電信等也提供近30家複合型店點寄取貨服務，合作店點內設置蝦皮店到店寄取貨櫃檯，複合式店點已近30家。

歡慶與蝦皮購物合作推出創新服務，OKmart於全台門市推出「超蝦趴」系列優惠活動，3月18日至5月25日於OKmart官網登錄OKmart寄取件證明聯，每周將抽出10名消費者獲得蝦皮商城千元購物金。

3月18日至4月15日至OKmart門市當筆購物消費滿百元，憑OKmart寄取件證明聯即送超蝦趴穀物棒1根，數量有限送完為止；活動期間全店消費任一商品加價購OK Café大杯莊園級美式咖啡、拿鐵可享半價優惠，或購買健達奇趣蛋（藍色/粉色版）享優惠價26元。