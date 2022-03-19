保溫杯品牌百百種，網曝外觀設計最重要？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「保溫杯」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大保溫杯品牌網路聲量排行，以及網友熱議的五大保溫杯選購因素有哪些。

許多民眾習慣攜帶保溫杯外出，而保溫杯除了有良好的保溫效果外，還可以重複利用以實踐環保，因此受到不少網友喜愛，不過保溫杯的外型、容量及品牌琳瑯滿目，究竟網友們都在討論哪些品牌，又有哪些選購要點？

「日系」保溫杯品牌受推崇，聯名設計引好評

網友熱議6大保溫杯品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察市面上的保溫杯品牌，可發現日本品牌的「ZOJIRUSHI象印」、「THERMOS膳魔師」及「TIGER虎牌」備受網友討論。其中，「ZOJIRUSHI象印」除了是知名大品牌外，良好的「保溫效果」也是廣受好評的原因之一，有民眾就大讚「象印用了六年保溫效果還很好」、「象印很多媽媽在推，我後來也購入象印，保溫效果真的不錯喲！」等；而「THERMOS膳魔師」及「TIGER虎牌」也皆受到不少網友推崇，有民眾就表示「推薦膳魔師，重點是膳魔師內層沒有塗層不會有掉漆的疑慮」、「虎牌真的比較耐用，而且很輕」，可見各有優點。

而台灣的品牌如「WOKY沃廚」及「CookPower鍋寶」，也獲得許多討論。如「WOKY沃廚」以「好看的設計」獲得許多關注，加上也時常與卡通人物推出聯名款，讓不少網友直呼「WOKY聯名的保溫杯可愛到我都只捨得拿來收藏」、「WOKY新款保溫瓶，剛剛拿到貨，整個深得我心，顏色也太美了吧」；又如「CookPower鍋寶」則是以「陶瓷系列」的保溫杯而聞名，有網友就表示「媽媽用鍋寶真陶瓷系列，不容易有異味」、「很喜歡鍋寶的陶瓷保溫杯不殘留味道」等。

保溫杯「外觀設計」引熱議 網推「陶瓷」不易殘留味道

網友熱議5大保溫杯選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著觀察網友熱議的五大保溫杯選購因素，可發現保溫杯的「外觀設計」最受討論，除了有不少品牌做出有質感的設計外，也有廠商與卡通人物聯名，來搶佔市場。日前也有一篇「大家買保溫瓶最在意的是什麼？」的請益討論，不少網友留言表示「我都選顏色看起來很順眼的，還要有質感」、「保溫杯而已，選外觀比較重要」，可見外觀設計是許多民眾在意的點。

除此之外，保溫杯的「材質」及「容量重量」也是許多網友關注的選購因素。其中，在「材質」的討論上，因有不少民眾會拿保溫杯裝咖啡或茶等飲品，因此就有網友表示「陶瓷設計的保溫杯不留味道太讚了！」、「不鏽鋼更加耐腐蝕耐酸鹼，可裝各式飲品」等，認為能適應各種飲品的材質很重要；而在「容量重量」的討論上則是有網友表示「每次都在糾結要買多少容量的，因為很不喜歡一直去裝水喝」、「很在意容量，因為我一天至少喝3L」，也有一部分人認為「喜歡容量500ml，要可以放到後背包側邊的袋子的」、「畢竟要帶來帶去，輕便很重要」等，各有不同需求。

保溫杯除了既有的保溫功能及容量規格外，豐富多樣的外觀設計也推陳出新，但由於每一個人的飲用需求都有所差異，不妨參考網友的建議，再搭配不同的使用場合，如辦公或戶外等活動需求，挑選符合自己需求的保溫杯吧。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》