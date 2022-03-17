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女神卡卡這次不搞怪 穿吳季剛設計黑禮服美如復古巨星

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
女神卡卡（Lady Gaga）穿吳季剛設計的禮服出席紐約影評人協會獎典禮。圖／摘自IG
女神卡卡（Lady Gaga）穿吳季剛設計的禮服出席紐約影評人協會獎典禮。圖／摘自IG

演出《Gucci：豪門謀殺案》的女神卡卡（Lady Gaga）最近現身許多電影相關活動，衣著風格和之前出唱片時大不相同，許多典雅復古的造型很有古典好萊塢巨星的風采，格外搶鏡。

近日在紐約影評人協會獎典禮中，女神卡卡以一身黑色禮服走上紅毯，這件衣服其實是台裔設計師吳季剛（Jason Wu）的作品，多層波浪蛋糕裙擺讓整體輪廓簡約中不失浪漫，但上身又具備一定的設計感，經典卻不無趣。就算是常見的黑色調，布料展現的光澤感也恰到好處提升了質感。乾淨俐落的包頭髮型搭配Tiffany & Co. 小巧的耳環、手鍊，留下一撮波浪捲劉海更顯復古柔美。

其實近期穿過吳季剛作品的女星不多，其中較有知名度的應該就是《慾望城市》夏綠蒂扮演者Kristin Davis去年十二月在《慾望城市：華麗下半場》首映會的造型。這次女神卡卡再度選擇吳季剛的設計，希望也能讓更多她的粉絲、影迷們可以更認識這個品牌。

演出《Gucci：豪門謀殺案》的女神卡卡最近現身許多電影相關活動，衣著風格和之前出唱片時大不相同，許多典雅復古的造型很有古典好萊塢巨星的風采，格外搶鏡。圖／摘自IG
演出《Gucci：豪門謀殺案》的女神卡卡最近現身許多電影相關活動，衣著風格和之前出唱片時大不相同，許多典雅復古的造型很有古典好萊塢巨星的風采，格外搶鏡。圖／摘自IG
女神卡卡（Lady Gaga）穿吳季剛設計的禮服出席紐約影評人協會獎典禮。圖／摘自IG
女神卡卡（Lady Gaga）穿吳季剛設計的禮服出席紐約影評人協會獎典禮。圖／摘自IG
其實近期穿過吳季剛作品的女星不多，其中較有知名度的應該就是《慾望城市》夏綠蒂扮演者Kristin Davis去年十二月在《慾望城市：華麗下半場》首映會的造型。圖／摘自IG
其實近期穿過吳季剛作品的女星不多，其中較有知名度的應該就是《慾望城市》夏綠蒂扮演者Kristin Davis去年十二月在《慾望城市：華麗下半場》首映會的造型。圖／摘自IG
演出《Gucci：豪門謀殺案》的女神卡卡最近現身許多電影相關活動，衣著風格和之前出唱片時大不相同，許多典雅復古的造型很有古典好萊塢巨星的風采，格外搶鏡。圖／摘自IG
演出《Gucci：豪門謀殺案》的女神卡卡最近現身許多電影相關活動，衣著風格和之前出唱片時大不相同，許多典雅復古的造型很有古典好萊塢巨星的風采，格外搶鏡。圖／摘自IG

紐約 女神卡卡

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