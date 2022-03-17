徒手殺死熊的男人 忍與《第一神拳》聯名威士忌最終回開賣

徒手殺死黑熊的男人來了！大家引頸期盼的人氣角色鷹村守，將成為忍（SHINOBU）與《第一神拳》聯名酒款第五彈最終回的主人翁，以熱血戰役WBC超次中量級拳王賽鷹村守VS布萊恩霍克，做為此聯名系列的最後壓軸，限量999瓶。

首波 3月23日上午11時於7-Eleven超商ibon限量預購。最終回聯名酒款將與忍調和威士忌成套組方式銷售，原價2,980元，優惠價2,880元。在收藏《第一神拳》的同時，也能享受忍威士忌水楢木熟成的獨特風味。

第二波將在3月26日於City Super指定分店，以及刻之酒藏指定百貨門市同步開賣。City Super同樣以忍調和威士忌優惠套組方式限量預購。而刻之酒藏的銷售方式，則是凡購買忍威士忌系列任一瓶，即可加購忍與《第一神拳》聯名款第五彈，每人限購一瓶，刻之酒藏並加碼贈送《第一神拳》聯名的威士忌品飲杯一只（市價299元)。活動詳情請鎖定刻之酒藏Facebook粉絲專頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康