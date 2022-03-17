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開放觀光後的必訪清單+1 GUCCI餐廳登陸首爾梨泰院

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Gucci Osteria da Massimo Bottura在首爾梨泰院Gucci Goak旗艦店的頂樓開設全球第四家分店。圖／GUCCI提供
Gucci Osteria da Massimo Bottura在首爾梨泰院Gucci Goak旗艦店的頂樓開設全球第四家分店。圖／GUCCI提供

2018年於義大利佛羅倫斯領主廣場（Piazza della Signoria）開幕的GUCCI餐廳Gucci Osteria da Massimo Bottura，繼在美國比佛利山莊 Rodeo Drive、東京銀座接連都開設分店後，即將於今年春天正式登陸韓國首爾，讓更多人能夠享受由星級主廚搭配時尚美學概念所營造的用餐體驗。

即將在3月28日開幕的首爾Gucci Osteria da Massimo Bottura（簡稱Gucci Osteria Seoul），是全球第四家、義大利海外第三家分店。地點選在梨泰院Gucci Goak旗艦店的頂樓，於一樓設有歡迎客人的專屬通道，主餐廳可容納28位客人，露台可容納36位客人，另有一間以古董壁鏡為裝飾重點的「鏡室Room of Mirrors」8人位私人包廂。店內供應午餐、晚餐和義大利餐前酒，也會延續之前各地分店結合在地特色的經營模式，將推出融合義大利和韓國文化的菜單，菜單由國際知名三星餐廳廚師Massimo Bottura、Gucci Osteria Florence一星行政總廚Karime Lopez與首爾行政總廚Hyungkyu Jun、主廚Davide Cardellini聯手開發。餐點之外，也提供各式各樣的飲料，包括近200種的酒單和雞尾酒。

而整體店舖的呈現風格，則是以最初在義大利首家開設的Gucci Osteria da Massimo Bottura為靈感。綠色牆面入口、木製鑲板到露台的格魯吉亞酒吧露台門、華麗的長椅和孔雀綠天鵝絨椅與烏木餐桌，具備濃厚的復古優雅氣息。當中也遵循Gucci Osteria Tokyo相似的設計美學，讓星星反復出現在大廳的天花板燈、手工鑲嵌的鑲木地板和露台的彩色大理石馬賽克中。雖然目前還不能出國旅遊，但Gucci Osteria Seoul 的開幕也讓人更期待重新開放觀光的日子到來，畢竟對地緣位置方便的台灣民眾來說，鄰近的熱門旅遊地點又多了一個打卡新地標囉！

★Gucci Osteria Seoul da Massimo Bottura

地址：223 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul, South Korea

餐廳開幕日：28th March 2022

預定官網：gucciosteria.com/en/seoul

電話：+(82) 27951119

營業時間：

午餐：周一～周日：11:30 am - 4:00 pm (last order 2:00 pm)

晚餐：周一～周日：6:00 pm - 10:00 pm (last order 8:00 pm)

餐前酒：周一～周日：4:00 pm - 6:00 pm

Gucci Osteria招牌菜式Tortellini with Parmigiano Reggiano Cream。圖／GUCCI提供
Gucci Osteria招牌菜式Tortellini with Parmigiano Reggiano Cream。圖／GUCCI提供
首爾Gucci Osteria da Massimo Bottura位於梨泰院Gucci Goak旗艦店的頂樓。圖／GUCCI提供
首爾Gucci Osteria da Massimo Bottura位於梨泰院Gucci Goak旗艦店的頂樓。圖／GUCCI提供
ProcidaLandscape。圖／GUCCI提供
ProcidaLandscape。圖／GUCCI提供
Gucci Osteria招牌菜式Emilia Burger。圖／GUCCI提供
Gucci Osteria招牌菜式Emilia Burger。圖／GUCCI提供
Massimo Bottura。圖／GUCCI提供
Massimo Bottura。圖／GUCCI提供
以義大利為靈感的菜餚和韓國時令創意料理「首爾花園Seoul Garden」。圖／GUCCI提供
以義大利為靈感的菜餚和韓國時令創意料理「首爾花園Seoul Garden」。圖／GUCCI提供
Mandarin Spritz。圖／GUCCI提供
Mandarin Spritz。圖／GUCCI提供
主廚Davide Cardellini。圖／GUCCI提供
主廚Davide Cardellini。圖／GUCCI提供
即將在3月28日開幕的首爾Gucci Osteria da Massimo Bottura（簡稱Gucci Osteria Seoul），是全球第四家、義大利海外第三家分店。圖／GUCCI提供
即將在3月28日開幕的首爾Gucci Osteria da Massimo Bottura（簡稱Gucci Osteria Seoul），是全球第四家、義大利海外第三家分店。圖／GUCCI提供
韓國甜瓜火腿Amuse-bouche。圖／GUCCI提供
韓國甜瓜火腿Amuse-bouche。圖／GUCCI提供
整體店舖的呈現風格，則是以最初在義大利首家開設的Gucci Osteria da Massimo Bottura為靈感。圖／GUCCI提供
整體店舖的呈現風格，則是以最初在義大利首家開設的Gucci Osteria da Massimo Bottura為靈感。圖／GUCCI提供
行政總廚Hyungkyu Jun。圖／GUCCI提供
行政總廚Hyungkyu Jun。圖／GUCCI提供
Gucci Osteria招牌菜式Emilia Burger。圖／GUCCI提供
Gucci Osteria招牌菜式Emilia Burger。圖／GUCCI提供

義大利 Gucci 首爾

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