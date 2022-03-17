開放觀光後的必訪清單+1 GUCCI餐廳登陸首爾梨泰院
2018年於義大利佛羅倫斯領主廣場（Piazza della Signoria）開幕的GUCCI餐廳Gucci Osteria da Massimo Bottura，繼在美國比佛利山莊 Rodeo Drive、東京銀座接連都開設分店後，即將於今年春天正式登陸韓國首爾，讓更多人能夠享受由星級主廚搭配時尚美學概念所營造的用餐體驗。
即將在3月28日開幕的首爾Gucci Osteria da Massimo Bottura（簡稱Gucci Osteria Seoul），是全球第四家、義大利海外第三家分店。地點選在梨泰院Gucci Goak旗艦店的頂樓，於一樓設有歡迎客人的專屬通道，主餐廳可容納28位客人，露台可容納36位客人，另有一間以古董壁鏡為裝飾重點的「鏡室Room of Mirrors」8人位私人包廂。店內供應午餐、晚餐和義大利餐前酒，也會延續之前各地分店結合在地特色的經營模式，將推出融合義大利和韓國文化的菜單，菜單由國際知名三星餐廳廚師Massimo Bottura、Gucci Osteria Florence一星行政總廚Karime Lopez與首爾行政總廚Hyungkyu Jun、主廚Davide Cardellini聯手開發。餐點之外，也提供各式各樣的飲料，包括近200種的酒單和雞尾酒。
而整體店舖的呈現風格，則是以最初在義大利首家開設的Gucci Osteria da Massimo Bottura為靈感。綠色牆面入口、木製鑲板到露台的格魯吉亞酒吧露台門、華麗的長椅和孔雀綠天鵝絨椅與烏木餐桌，具備濃厚的復古優雅氣息。當中也遵循Gucci Osteria Tokyo相似的設計美學，讓星星反復出現在大廳的天花板燈、手工鑲嵌的鑲木地板和露台的彩色大理石馬賽克中。雖然目前還不能出國旅遊，但Gucci Osteria Seoul 的開幕也讓人更期待重新開放觀光的日子到來，畢竟對地緣位置方便的台灣民眾來說，鄰近的熱門旅遊地點又多了一個打卡新地標囉！
★Gucci Osteria Seoul da Massimo Bottura
地址：223 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul, South Korea
餐廳開幕日：28th March 2022
預定官網：gucciosteria.com/en/seoul
電話：+(82) 27951119
營業時間：
午餐：周一～周日：11:30 am - 4:00 pm (last order 2:00 pm)
晚餐：周一～周日：6:00 pm - 10:00 pm (last order 8:00 pm)
餐前酒：周一～周日：4:00 pm - 6:00 pm
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