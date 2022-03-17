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輕珠寶也吹韓風 永續、中性韓國設計師品牌登台
介於珠寶和飾品之間、擁有更強烈的個性風格、精緻作工和素材進為進階但又不致於高不可攀的「輕珠寶」近年來深受歡迎。複合品牌店onefifteen初衣食午本季全新引進同樣線條極簡但擁有不同風格的韓國輕珠寶品牌Isabella Etou以及 Portrait Report，讓配飾也跟著換季換出新風貌。
來自韓國的isabella etou致力於製作對環境友善的可持續性珠寶，設計師擅長以大自然之美為靈感，將景觀中的曲線、流暢 的結構和獨特的粗糙紋理轉化為充滿藝術性的精心設計，並以繁複的工藝程序製作，分層疊搭的還能與其他作品擦撞出全新的火花。而Portrait Report一家位於韓國首爾的時裝品牌，透過獨特的角度「WO，MAN」重新詮釋兩性之美。手鍊、項鍊、戒指和耳環等單品均採用簡約的金銀色調，化為形狀、尺寸各異的鍊條和標章，穿插裝飾施華洛世奇水晶，設計跳脫框架、超越時尚刻板印象。
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