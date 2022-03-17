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劉詩詩秀全新廣告大片 珠寶黑白搭也氣質

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Bo Bo系列將大人小孩都喜愛的小熊變成隨身的幸運物，討喜賣萌。圖 / Qeelin提供（合成圖）
Bo Bo系列將大人小孩都喜愛的小熊變成隨身的幸運物，討喜賣萌。圖 / Qeelin提供（合成圖）

每天出門，衣櫃裡衣服總是黑跟白太單調？其實即便是簡單的黑色或白色也能輕鬆搭出好品味，偶爾賣萌、或都會時髦。東方珠寶品牌Qeelin發表全新廣告形象，並邀請品牌代言人劉詩詩擔任風格示範，以各式輕珠寶輕鬆混搭，一秒大秀氣質。

在Wulu、Yu Yi、Bo Bo的三組全新廣告視覺中，只見劉詩詩清一色以全黑或黑白為服裝色彩，但透過大量混搭耳環、戒指、手環的方式，展現出全身色彩與線條的豐富亮點。Qeelin的三個重要系列中，Wulu是從「葫蘆」而來，也帶有數字的8或無限的聯想，廣告大片中、劉詩詩在黑色襯衫內配戴的鏤空造型玫瑰金Wulu鑽石項鍊更格外搶眼，性感誘人。

Yu Yi則是以古中國文物「如意」為靈感，並搭配上黑瑪瑙、紅瑪瑙，部分戒指更設計成可靈巧活動的形式，成為手腕翻轉時的動態閃耀風景；而Bo Bo則將大人小孩都喜愛的小熊變成隨身的幸運物：尤其接上氣球、猶如騰空而起的紅色氣球與小熊，更變身成為垂墜式的耳環，賣萌、靈巧、討喜，也讓配戴珠寶的每一天都像氣球般，向更耀眼的遠方飄移而去。

Yu Yi系列以古中國文物「如意」為靈感，部分戒指更設計成可靈巧活動的形式，成為手腕翻轉時的動態風景。圖 / Qeelin提供
Yu Yi系列以古中國文物「如意」為靈感，部分戒指更設計成可靈巧活動的形式，成為手腕翻轉時的動態風景。圖 / Qeelin提供
Qeelin邀請品牌代言人劉詩詩發表全新廣告視覺，劉詩詩並以各式輕珠寶輕鬆混搭、一秒大秀氣質。圖 / Qeelin提供（合成圖）
Qeelin邀請品牌代言人劉詩詩發表全新廣告視覺，劉詩詩並以各式輕珠寶輕鬆混搭、一秒大秀氣質。圖 / Qeelin提供（合成圖）
接上氣球、猶如騰空而起的紅色氣球與小熊珠寶，讓每一天都像氣球般，向更耀眼的遠方飄移而去。圖 / Qeelin提供
接上氣球、猶如騰空而起的紅色氣球與小熊珠寶，讓每一天都像氣球般，向更耀眼的遠方飄移而去。圖 / Qeelin提供

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