劉詩詩秀全新廣告大片 珠寶黑白搭也氣質

每天出門，衣櫃裡衣服總是黑跟白太單調？其實即便是簡單的黑色或白色也能輕鬆搭出好品味，偶爾賣萌、或都會時髦。東方珠寶品牌Qeelin發表全新廣告形象，並邀請品牌代言人劉詩詩擔任風格示範，以各式輕珠寶輕鬆混搭，一秒大秀氣質。

在Wulu、Yu Yi、Bo Bo的三組全新廣告視覺中，只見劉詩詩清一色以全黑或黑白為服裝色彩，但透過大量混搭耳環、戒指、手環的方式，展現出全身色彩與線條的豐富亮點。Qeelin的三個重要系列中，Wulu是從「葫蘆」而來，也帶有數字的8或無限的聯想，廣告大片中、劉詩詩在黑色襯衫內配戴的鏤空造型玫瑰金Wulu鑽石項鍊更格外搶眼，性感誘人。