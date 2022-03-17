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德製No.1！NOMOS「獵戶座」新品對表 金銀秀輕奢

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
NOMOS近日推出ORION男女系列對表，混合金、銀二色，展現日常可配戴的德式生活風格。圖 / NOMOS提供（合成圖）
NOMOS近日推出ORION男女系列對表，混合金、銀二色，展現日常可配戴的德式生活風格。圖 / NOMOS提供（合成圖）

收藏手表，普世多以瑞士馬首是瞻，但其實以精密、嚴謹形象著稱的德國也有不少傑出品牌。日前由法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）與德國管理與經濟研究所（Institute for Materials Testing, Materials Science and Strength of Materials，以下簡稱IMWF）公佈的一份2021年度品質報告中，中價位的德國手表品牌NOMOS便在「消費者信賴手表」品牌中得到了最高積分，甚至超越耳熟能詳的眾多瑞士品牌。

據了解，這份報告是IMWF在過去一年中，針對部落格、新聞網站、社群媒體貼文，透過AI與社群工具以交叉比對資料，最後得到的成果。位於德國製表產業重鎮「格拉蘇蒂（Glashutte）」的NOMOS，過往以生產高品質、相對可負擔的精密腕表而知名；同時設計上也符合德國御繁於簡、行隨機能的包浩斯（Bauhaus）美學。為此近日NOMOS並特別推出了一組ORION男女系列對表，除了混合金、銀二色，並以精緻的造工、合宜的價位，展現可親、日常可配戴的德式生活風格。

各為38與33毫米的圓形表殼內，男表運用銀白色面盤對比金色指針與時標、並搭配炭黑色絨面皮帶，女表則以金色面盤對比亮銀色指針與時標，佐象灰色絨面皮帶；而無論男女表款則都使用了品牌自製的Alpha手上鏈機芯，並可在透明底蓋中欣賞機芯的打磨修飾，以及閃亮的金質擺輪，訂價則各為78,400元（男表）與70,400元，十萬有找、讓人能輕鬆入手。

而除了NOMOS之外，其實包含高價位的朗格（A.Lange & Sohne）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）等高級品牌皆位於NOMOS所在的Glashutte小鎮，該城鎮也堪稱德國版的日內瓦，匯集了多數德國的機械製表品牌、工廠於此。不若朗格、格拉蘇蒂原創等平均六位數起跳的高級品牌，Glashutte小鎮另外亦有著包含TUTIMA、Sinn等德國品牌，雖然設計風格不盡相同，但同樣反映了德國嚴謹、精密的象徵。

強調「正宗」的格拉蘇蒂原創（Glashutte Original），近年積極發展珠寶女表、運動風格系列，展現德國高級品牌的可親與當代性。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
強調「正宗」的格拉蘇蒂原創（Glashutte Original），近年積極發展珠寶女表、運動風格系列，展現德國高級品牌的可親與當代性。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
偏心式面盤、大日期窗，是現今德系高級製表的特色之一。圖 / 朗格提供
偏心式面盤、大日期窗，是現今德系高級製表的特色之一。圖 / 朗格提供
薄型的ALPHA手上鍊機芯，是由NOMOS品牌自行研發、製造。圖 / NOMOS提供
薄型的ALPHA手上鍊機芯，是由NOMOS品牌自行研發、製造。圖 / NOMOS提供
38毫米的圓形表殼內，男表運用銀白色面盤對比金色指針與時標、並搭配品牌自製的Alpha手上鏈機芯，訂價8萬元內有找。圖 / NOMOS提供（合成圖）
38毫米的圓形表殼內，男表運用銀白色面盤對比金色指針與時標、並搭配品牌自製的Alpha手上鏈機芯，訂價8萬元內有找。圖 / NOMOS提供（合成圖）

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