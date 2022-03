德製No.1！NOMOS「獵戶座」新品對表 金銀秀輕奢

收藏手表,普世多以瑞士馬首是瞻,但其實以精密、嚴謹形象著稱的德國也有不少傑出品牌。日前由法蘭克福廣訊報(Frankfurter Allgemeine Zeitung)與德國管理與經濟研究所(Institute for Materials Testing, Materials Science and Strength of Materials,以下簡稱IMWF)公佈的一份2021年度品質報告中,中價位的德國手表品牌NOMOS便在「消費者信賴手表」品牌中得到了最高積分,甚至超越耳熟能詳的眾多瑞士品牌。

據了解,這份報告是IMWF在過去一年中,針對部落格、新聞網站、社群媒體貼文,透過AI與社群工具以交叉比對資料,最後得到的成果。位於德國製表產業重鎮「格拉蘇蒂(Glashutte)」的NOMOS,過往以生產高品質、相對可負擔的精密腕表而知名;同時設計上也符合德國御繁於簡、行隨機能的包浩斯(Bauhaus)美學。為此近日NOMOS並特別推出了一組ORION男女系列對表,除了混合金、銀二色,並以精緻的造工、合宜的價位,展現可親、日常可配戴的德式生活風格。

各為38與33毫米的圓形表殼內,男表運用銀白色面盤對比金色指針與時標、並搭配炭黑色絨面皮帶,女表則以金色面盤對比亮銀色指針與時標,佐象灰色絨面皮帶;而無論男女表款則都使用了品牌自製的Alpha手上鏈機芯,並可在透明底蓋中欣賞機芯的打磨修飾,以及閃亮的金質擺輪,訂價則各為78,400元(男表)與70,400元,十萬有找、讓人能輕鬆入手。