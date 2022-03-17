草莓、哈根達斯無限吃 101種「下午茶吃到飽」399元

「馬辣下午茶」回來了！連鎖麻辣鍋「馬辣」於前年暑假時期，曾限時推出「下午茶」方案，標榜可以無限品嚐水果、甜點、哈根達斯冰淇淋、酒飲與飲品，還有現煮安格斯牛肉咖哩飯，每人優惠價399元。今年馬辣自即日起再度推出「下午茶方案」，共計可無限享用101款品項。另外任選「小馬辣獨享鍋」，也可加價升級下午茶吃到飽。

即日起至4月15日期間，平日14:00～17:00期間，馬辣漢口店限店推出下午茶方案。主打以原肉塊與多種蔬菜慢熬的「美國熟成安格斯黑牛咖哩」，還有布丁、奶酪、豆花、泡芙等14款甜點，以及針對時令所推出的12種水果，包括大湖草莓、紅寶石葡萄等品項（視當日供應情況）。另外還有32種口味的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，以及多款果汁、茶飲、泡飲料。同時亦提供多支紅、白、氣泡酒與精選生啤酒，總品項達101種，通通採無限量供應，每人優惠價399元，孩童則享0元至半價。