聽新聞
test
0:00 / 0:00
草莓、哈根達斯無限吃 101種「下午茶吃到飽」399元
「馬辣下午茶」回來了！連鎖麻辣鍋「馬辣」於前年暑假時期，曾限時推出「下午茶」方案，標榜可以無限品嚐水果、甜點、哈根達斯冰淇淋、酒飲與飲品，還有現煮安格斯牛肉咖哩飯，每人優惠價399元。今年馬辣自即日起再度推出「下午茶方案」，共計可無限享用101款品項。另外任選「小馬辣獨享鍋」，也可加價升級下午茶吃到飽。
即日起至4月15日期間，平日14:00～17:00期間，馬辣漢口店限店推出下午茶方案。主打以原肉塊與多種蔬菜慢熬的「美國熟成安格斯黑牛咖哩」，還有布丁、奶酪、豆花、泡芙等14款甜點，以及針對時令所推出的12種水果，包括大湖草莓、紅寶石葡萄等品項（視當日供應情況）。另外還有32種口味的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，以及多款果汁、茶飲、泡飲料。同時亦提供多支紅、白、氣泡酒與精選生啤酒，總品項達101種，通通採無限量供應，每人優惠價399元，孩童則享0元至半價。
針對享品嚐主餐的民眾，馬辣今年也推出升級方案。凡點購「小馬辣個人獨享鍋」，並加價199元，就可以升級下午茶吃到飽。小馬辣獨享鍋包括有鴨血豆腐麻辣燙、牛肉／豬肉麻辣燙，或是經典麻辣牛肉／豬肉鍋、特選鍋、海鮮清湯海陸鍋、宮廷花雕雞鍋等多種品項，每份198～298元，一次滿足正餐、午茶的需求。手上持有「馬辣仟元現金券」的消費者，也可適用折抵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言