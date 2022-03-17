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7-ELEVEN推「哈利波特疾集！魔法現身」集點、快閃購

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN全店集點3月23日至4月19日推出「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購，將經典角色結合魔法圖騰，推出居家、外出等一系列限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店集點3月23日至4月19日推出「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購，將經典角色結合魔法圖騰，推出居家、外出等一系列限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供

哈利波特聯名集點活動首登場！7-ELEVEN全店集點3月23日至4月19日推出「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購，將經典角色結合魔法圖騰，推出居家、外出等一系列限量周邊商品，同步還與飾品品牌Bonny & Read合作，將飾品融入霍格華茲城堡、金探子、眼鏡、學院遺留下來的聖物等哈利波特經典魔法世界元素。此外，7-ELEVEN自3月24日至4月3日祭出「義大利24 Bottles」與「比利時Kipling」精品集點、門市快閃購，趕快趁機替保溫瓶跟後背包迎春換季。

7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」3月23日下午3點起至3月24日限時兩天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購哈利波特限量周邊。

「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購活動首推「限量哈利波特、嘿美娃娃2入組」，將主角哈利波特搭配寵物信差貓頭鷹嘿美以Q版造型玩偶登場，質地柔軟舒適，會員快閃購消費不限金額加599元，集點活動3月25日下午3點起集滿6點加599元；「限量哈利波特熱變色/夜光馬克杯2入組」杯身使用四大學院、護法、魁地奇、奇獸等象徵性圖騰，並分別有夜光及變色功能，倒入熱水或是在黑暗中更添神秘感，共2款，會員快閃購消費不限金額每款加249元，集點活動3月25日下午3點起每款集滿6點加249元；「限量哈利波特摺疊傘」為Q版角色大集合設計，會員快閃購消費不限金額加299元，集點活動3月25日下午3點起集滿6點加299元；「限量哈利波特背包」的哈利波特標誌具有夜光功能，會員快閃購消費不限金額加699元，集點活動3月25日下午3點起集滿6點加699元；「限量哈利波特筆記本」會員快閃購消費不限金額加149元，集點活動3月25日下午3點起集滿6點加149元。

7-ELEVEN本次更與飾品品牌Bonny & Read合作，推出哈利波特「限量金探子項鍊」、「限量金探子垂墜耳環」、「限量圓框眼鏡鎖骨鍊」、「限量學院創始者遺物手鍊」、「限量霍格華茲飾品收納盤」等，以低調簡約的精緻感，詮釋哈利波特粉絲的必備時尚造型。

春遊換季也換包，7-ELEVEN全店集點自3月24日至4月3日展開「限量比利時Kipling精品」集點、門市快閃購」，以超人氣REPOSA城市輕旅款後背包，推出率性黑、青春粉、寧靜綠、朝氣桃等4色，會員快閃購3月24日下午3點起至3月25日消費不限金額每款加549元，集點活動3月26日下午3點起每款集滿6點加549元。

3月24日至4月3日同時還有來自義大利的生活品味保溫瓶「限量義大利24 Bottles精品」集點、門市快閃購，共3款，會員快閃購3月24日下午3點起至3月25日消費不限金額每款加899元，集點活動3月26日下午3點起每款集滿6點加899元。

7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購推出「限量哈利波特摺疊傘」，會員快閃購消費不限金額加299元，集點活動3月25日下午3點起集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購推出「限量哈利波特摺疊傘」，會員快閃購消費不限金額加299元，集點活動3月25日下午3點起集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購首推「限量哈利波特、嘿美娃娃2入組」，3月23日下午3點起至3月24日會員快閃購消費不限金額加599元，集點活動3月25日下午3點起集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購首推「限量哈利波特、嘿美娃娃2入組」，3月23日下午3點起至3月24日會員快閃購消費不限金額加599元，集點活動3月25日下午3點起集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購與飾品品牌Bonny & Read合作，推出哈利波特「限量金探子項鍊」、「限量金探子垂墜耳環」、「限量圓框眼鏡鎖骨鍊」、「限量學院創始者遺物手鍊」、「限量霍格華茲飾品收納盤」等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購與飾品品牌Bonny & Read合作，推出哈利波特「限量金探子項鍊」、「限量金探子垂墜耳環」、「限量圓框眼鏡鎖骨鍊」、「限量學院創始者遺物手鍊」、「限量霍格華茲飾品收納盤」等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月23日下午3點起至3月24日限時兩天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購哈利波特限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月23日下午3點起至3月24日限時兩天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購哈利波特限量周邊商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購與飾品品牌Bonny & Read合作，推出哈利波特「限量金探子項鍊」、「限量金探子垂墜耳環」、「限量圓框眼鏡鎖骨鍊」、「限量學院創始者遺物手鍊」、「限量霍格華茲飾品收納盤」等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購與飾品品牌Bonny & Read合作，推出哈利波特「限量金探子項鍊」、「限量金探子垂墜耳環」、「限量圓框眼鏡鎖骨鍊」、「限量學院創始者遺物手鍊」、「限量霍格華茲飾品收納盤」等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購推出「限量哈利波特背包」，會員快閃購消費不限金額加699元，集點活動3月25日下午3點起集滿6點加699元圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購推出「限量哈利波特背包」，會員快閃購消費不限金額加699元，集點活動3月25日下午3點起集滿6點加699元圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店集點3月23日至4月19日推出「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店集點3月23日至4月19日推出「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店集點自3月24日起同步展開「限量比利時Kipling精品」集點、門市快閃購，共4色，會員快閃購3月24日下午3點起至3月25日消費不限金額每款加549元，集點活動3月26日下午3點起每款集滿6點加549元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店集點自3月24日起同步展開「限量比利時Kipling精品」集點、門市快閃購，共4色，會員快閃購3月24日下午3點起至3月25日消費不限金額每款加549元，集點活動3月26日下午3點起每款集滿6點加549元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「限量義大利24 Bottles精品」集點、門市快閃購，共3款，會員快閃購3月24日下午3點起至3月25日消費不限金額每款加899元，集點活動3月26日下午3點起每款集滿6點加899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「限量義大利24 Bottles精品」集點、門市快閃購，共3款，會員快閃購3月24日下午3點起至3月25日消費不限金額每款加899元，集點活動3月26日下午3點起每款集滿6點加899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購推出「限量哈利波特熱變色/夜光馬克杯2入組」、「限量哈利波特筆記本」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購推出「限量哈利波特熱變色/夜光馬克杯2入組」、「限量哈利波特筆記本」。圖／7-ELEVEN提供

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