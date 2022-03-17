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2022新表／Seiko端出「高顏值」潛水表 用日式美學打造門面

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Seiko Prospex今年的Save the Ocean系列的三款腕表，就分別以60到70年代的經典表款為靈感。圖／Seiko提供
Seiko Prospex今年的Save the Ocean系列的三款腕表，就分別以60到70年代的經典表款為靈感。圖／Seiko提供

在過去SEIKO集團，旗下品牌都是選擇一同曝光年度新表款，不過由於Grand Seiko將首度參與3月底登場的鐘表與奇蹟展覽；於是Seiko就獨自呈現兩大招牌Prospex與Presage系列腕表，讓品牌粉絲得以解饞。

經過這幾年的產品整合，Prospex系列已經成為支持Seiko營收最大的來源，也是表迷最關注的部分。原因很簡單，那就是不斷被優化的潛水表就是Prospex的主力，如同今年的Save the Ocean系列的三款腕表，就分別以60到70年代的經典表款為靈感，進行部份復刻，而這也是品牌近年時常操作的方式。但不同的是，此次以向冰川景致致敬，因此三款Propex Save the Ocean的表盤，都刻畫了象徵冰層的紋理，並搭配深藍色到白色不同漸層色調。對於喜愛潛水表，又著重細節變化的消費者，的確是有競爭力產品。

Seiko Presage Sharp Edged兩地時間SPB303J1腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，全球限量900只，約1,540歐元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Sharp Edged兩地時間SPB303J1腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，全球限量900只，約1,540歐元。圖／Seiko提供

如果說Prospex是Seiko的主力的運動表系列，那麼Presage賣的就是「門面」，也是最常呼應日式侘寂美學的表款。 兩年前誕生的Sharp Edged子系列，最主要特色就是表盤都裝飾了源自一千年前，用於日本織物的「麻葉」圖案。2022年的新款，就分別呈現一款兩地時間限量表款、兩款的表盤開芯設計，以及帶有星期與動力儲存顯示的兩款腕表。除了上述麻葉圖案，Seiko援用不同的日本傳統顏色來點綴；而兩地時間限量表款，則是從浮世繪名家葛飾北齋描繪的夏日富士山為靈感，將藍色運用在表盤與搭配的陶瓷表圈上，彰顯特殊之處。

Seiko Presage Sharp Edged星期顯示SPB307J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,100歐元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Sharp Edged星期顯示SPB307J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,100歐元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Sharp Edged系列SPB309J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,000歐元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Sharp Edged系列SPB309J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,000歐元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Sharp Edged星期顯示SPB305J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,100歐元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Sharp Edged星期顯示SPB305J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,100歐元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex「Save the Ocean」系列SPB297J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,300歐元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex「Save the Ocean」系列SPB297J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,300歐元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Sharp Edged系列SPB311J1腕表，精鋼表殼搭配小牛皮表帶，約1,000歐元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Sharp Edged系列SPB311J1腕表，精鋼表殼搭配小牛皮表帶，約1,000歐元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex「Save the Ocean」系列SPB301J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,400歐元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex「Save the Ocean」系列SPB301J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,400歐元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex「Save the Ocean」系列SPB299J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,300歐元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex「Save the Ocean」系列SPB299J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,300歐元。圖／Seiko提供

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