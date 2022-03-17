2022新表／Seiko端出「高顏值」潛水表 用日式美學打造門面

在過去SEIKO集團，旗下品牌都是選擇一同曝光年度新表款，不過由於Grand Seiko將首度參與3月底登場的鐘表與奇蹟展覽；於是Seiko就獨自呈現兩大招牌Prospex與Presage系列腕表，讓品牌粉絲得以解饞。

經過這幾年的產品整合，Prospex系列已經成為支持Seiko營收最大的來源，也是表迷最關注的部分。原因很簡單，那就是不斷被優化的潛水表就是Prospex的主力，如同今年的Save the Ocean系列的三款腕表，就分別以60到70年代的經典表款為靈感，進行部份復刻，而這也是品牌近年時常操作的方式。但不同的是，此次以向冰川景致致敬，因此三款Propex Save the Ocean的表盤，都刻畫了象徵冰層的紋理，並搭配深藍色到白色不同漸層色調。對於喜愛潛水表，又著重細節變化的消費者，的確是有競爭力產品。

Seiko Presage Sharp Edged兩地時間SPB303J1腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，全球限量900只，約1,540歐元。圖／Seiko提供

如果說Prospex是Seiko的主力的運動表系列，那麼Presage賣的就是「門面」，也是最常呼應日式侘寂美學的表款。 兩年前誕生的Sharp Edged子系列，最主要特色就是表盤都裝飾了源自一千年前，用於日本織物的「麻葉」圖案。2022年的新款，就分別呈現一款兩地時間限量表款、兩款的表盤開芯設計，以及帶有星期與動力儲存顯示的兩款腕表。除了上述麻葉圖案，Seiko援用不同的日本傳統顏色來點綴；而兩地時間限量表款，則是從浮世繪名家葛飾北齋描繪的夏日富士山為靈感，將藍色運用在表盤與搭配的陶瓷表圈上，彰顯特殊之處。

Seiko Presage Sharp Edged星期顯示SPB307J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,100歐元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Sharp Edged系列SPB309J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,000歐元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Sharp Edged星期顯示SPB305J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,100歐元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex「Save the Ocean」系列SPB297J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,300歐元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Sharp Edged系列SPB311J1腕表，精鋼表殼搭配小牛皮表帶，約1,000歐元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex「Save the Ocean」系列SPB301J1腕表，精鋼表殼與表鍊，約1,400歐元。圖／Seiko提供