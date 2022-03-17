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燦坤「超越幸福宅」 空調早鳥滿額現折1,399元 再享8年免費延長保固

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
現在購買指定品牌空調，滿額刷指定9家銀行信用卡並分期，可現折最高1,399元，再享分期0利率，另享多家原廠安裝技術認證的玉山級安裝。圖／燦坤提供
現在購買指定品牌空調，滿額刷指定9家銀行信用卡並分期，可現折最高1,399元，再享分期0利率，另享多家原廠安裝技術認證的玉山級安裝。圖／燦坤提供

當宅在家成為一種潮流時，將家中空間打理得舒適整潔便成為最重要的目標。燦坤自即日起至3月31日期間推出「超越幸福宅」活動，空調、冰洗、筆電指定商品7.7折起，刷對指定銀行還有現折券任你拿，現買現折超給力，指定蘋果商品享9.3折，還有現金回饋券，晚鳥振興券優惠，現場問還可能有神秘甜甜價。

趁著天氣還沒完全轉為夏季，早鳥入手空調最划算，現在購買Panasonic、HITACHI、大金、LG、聲寶、東元之單品，會員促銷價滿額刷指定9家銀行信用卡並分期，可現折最高1,399元，再享分期0利率，若使用指定電子支付還送300元的現折券。買空調不只看優惠，安裝技術、售後保固也是重點，購買空調即享8年免費延長保固，加購保潔服務再升級10年延保，另享多家原廠安裝技術認證的玉山級安裝超安心。

買電視、冰箱、洗衣機指定商品享7.7折起，活動期間刷9大銀行並分期，再現折1,088元，還享分期0利率優惠。購買冰箱、洗衣機獨家免費延長保固至6年，消費者還能加購再升級2年保固，最多可享有全台最長且唯一的8年保固，趁著早鳥優惠將家中大小家電汰舊換新。

另外，3月也是燦坤電競月，acer Nitro 5 i7電競筆電會員促銷價31,900元，現省萬元，單品滿額刷指定銀行分期再現折1,088元，折扣後只要30,812元。購買指定商品再享筆電獨家5重禮，包括買ASUS指定電競筆電送微軟Game Pass for PC 3個月、買acer指定電競筆電送原廠延長保固或電競耳機、買微星指定型電競筆電送電競耳機。買任一款電競筆電/桌機，即可用6,990元獨家加購LG 27型電競顯示器、Wi-Fi 6分享器最低7折起。買筆電加購Microsoft 365獨家送TK Care電腦照護1年，市價1,500元；買筆電搭配Just Care享12期0利率。

除了買指定廚電、蘋果商品單品滿6,000元（含）以上使用悠遊付支付，新會員可回饋600元悠遊付現金回饋券，手邊還有振興券的民眾，燦坤也推出振興加碼活動，現在只要使用紙本振興券享最高面額10%還元金回饋。

買電視、冰箱、洗衣機指定商品享7.7折起，活動期間刷9大銀行並分期，再現折1,088元，還享分期0利率優惠。圖／燦坤提供
買電視、冰箱、洗衣機指定商品享7.7折起，活動期間刷9大銀行並分期，再現折1,088元，還享分期0利率優惠。圖／燦坤提供

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