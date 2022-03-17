禮客Outlet攜手臺北時裝週推出「永續時尚快閃店」

禮客Outlet在溫筱鴻接掌董事長後，導入諸多新意。這回首次攜手「2022臺北時裝週」在內湖店打造「永續時尚快閃店」，3月18日至4月18日集結18位台灣設計師選品店。餐飲新櫃部分，在內湖2館6樓新引進「215享香檳海陸餐酒館」，「215享市集café」也在內湖2館1樓新登場。另外，禮客2.0版行動會員APP將在3月18日正式上線，推出專屬「禮客APP會員」。

長期投注台灣時尚產業的溫筱鴻，這回把設計師品牌帶進Outlet，讓設計師商品更貼近消費者日常。「永續時尚快閃店」期間限定設計師快閃店將於3月18日下午5點開幕登場，集結18位台灣設計師選品店陣容包含：#DAMUR黃世舜、AISH、alufai、be homme、CHERNG DESIGN、I.A.N Design、KYC、NIKI YEH、SABRINA HSUEH、shen yao、SHOUSHOU、URNAVY、汪俐伶WANGLILING、詹湘鎔XIANG RONG ZHANG、魏子淵WEI.TZU-YUAN、UUIN、OWEN CHEN 陳奕良、謝宇農等，現場邀請伊林名模穿著臺北時裝週設計師作品走秀，演繹「永續時尚」春夏服裝系列，消費者還能直接在禮客Outlet實體店面親手感受設計師時尚單品。

另外，原本位於新光三越信義A9的「Chambistro享香檳海鮮餐酒館」因合約到期，3月轉戰禮客Outlet 2館6樓取代原有的「215歐廚」，並且更名為「215享香檳海鮮餐酒館」，將在3月18日試營運，「215享香檳海鮮餐酒館」備有三間包廂，二間為獨立包廂，用餐區加上包廂最多可接待68～80位，並備有國際宴會廳，最多可容納將近400人，同時提供商務聚會、品牌包場需求。另外在1樓推出「215享市集café」店型。