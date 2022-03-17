快訊

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禮客Outlet攜手臺北時裝週推出「永續時尚快閃店」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「Chambistro享香檳海鮮餐酒館」轉戰內湖進駐禮客Outlet 2館6樓推出「215享香檳海鮮餐酒館」。本報資料照
「Chambistro享香檳海鮮餐酒館」轉戰內湖進駐禮客Outlet 2館6樓推出「215享香檳海鮮餐酒館」。本報資料照

禮客Outlet在溫筱鴻接掌董事長後，導入諸多新意。這回首次攜手「2022臺北時裝週」在內湖店打造「永續時尚快閃店」，3月18日至4月18日集結18位台灣設計師選品店。餐飲新櫃部分，在內湖2館6樓新引進「215享香檳海陸餐酒館」，「215享市集café」也在內湖2館1樓新登場。另外，禮客2.0版行動會員APP將在3月18日正式上線，推出專屬「禮客APP會員」。

長期投注台灣時尚產業的溫筱鴻，這回把設計師品牌帶進Outlet，讓設計師商品更貼近消費者日常。「永續時尚快閃店」期間限定設計師快閃店將於3月18日下午5點開幕登場，集結18位台灣設計師選品店陣容包含：#DAMUR黃世舜、AISH、alufai、be homme、CHERNG DESIGN、I.A.N Design、KYC、NIKI YEH、SABRINA HSUEH、shen yao、SHOUSHOU、URNAVY、汪俐伶WANGLILING、詹湘鎔XIANG RONG ZHANG、魏子淵WEI.TZU-YUAN、UUIN、OWEN CHEN 陳奕良、謝宇農等，現場邀請伊林名模穿著臺北時裝週設計師作品走秀，演繹「永續時尚」春夏服裝系列，消費者還能直接在禮客Outlet實體店面親手感受設計師時尚單品。

另外，原本位於新光三越信義A9的「Chambistro享香檳海鮮餐酒館」因合約到期，3月轉戰禮客Outlet 2館6樓取代原有的「215歐廚」，並且更名為「215享香檳海鮮餐酒館」，將在3月18日試營運，「215享香檳海鮮餐酒館」備有三間包廂，二間為獨立包廂，用餐區加上包廂最多可接待68～80位，並備有國際宴會廳，最多可容納將近400人，同時提供商務聚會、品牌包場需求。另外在1樓推出「215享市集café」店型。

禮客2.0版行動會員APP新上線，禮客Outlet針對「春季嘉年華」檔期再加碼，3月18日至4月18日活動期間，註冊開通禮客APP會員就送「200元電子抵用券購物金」。

禮客Outlet內湖店2022春季導入餐飲新櫃與期間限定設計師快閃店。圖／禮客Outlet提供
禮客Outlet內湖店2022春季導入餐飲新櫃與期間限定設計師快閃店。圖／禮客Outlet提供
長期投注台灣時尚產業的溫筱鴻，這回首次攜手「2022臺北時裝週」在禮客Outlet內湖店推出「永續時尚快閃店」。圖／禮客Outlet提供
長期投注台灣時尚產業的溫筱鴻，這回首次攜手「2022臺北時裝週」在禮客Outlet內湖店推出「永續時尚快閃店」。圖／禮客Outlet提供

快閃

延伸閱讀

30年前買內湖的是魯蛇？他問現在要買哪 網點「這幾區」：夠荒涼

看好38婦女節商機 台中日曜天地OUTLET丰盛町推新菜

台南三井outlet進場停車要等半小時 警方籲配合交管

台南三井OUTLET車潮增42% 運用智慧科技沒塞車

相關新聞

聚焦細節、長遠實踐！設計總監始於真誠的設計哲學

「畫出來的圖面，能否實際落實，考驗個人的設計功力，一點點的差異都是需要學習的地方，也是我認為設計有趣的原因，激勵我在這條路上保持熱忱。」

2＋1的快樂秘密 現代美學寓所

由於原格局還算符合小家庭需求，在避免過度更動前提下，僅將客廳沙發背靠的多功能房實牆改為灰玻隔間，不僅能優化公領域多向景深穿透，同時也適度保有隱私。

投保、繳費秒完成！LINE Pay保險平台集結11家保險公司

有別於傳統投保一定要透過業務員，需要實體見面或是書面文件來往數次才能完成投保，習慣透過網路完成各種生活大小事的年輕世代，...

草莓、哈根達斯無限吃 101種「下午茶吃到飽」399元

「馬辣下午茶」回來了！連鎖麻辣鍋「馬辣」於前年暑假時期，曾限時推出「下午茶」方案，標榜可以無限品嚐水果、甜點、哈根達斯冰...

7-ELEVEN推「哈利波特疾集！魔法現身」集點、快閃購

哈利波特聯名集點活動首登場！7-ELEVEN全店集點3月23日至4月19日推出「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購...

2022新表／Seiko端出「高顏值」潛水表 用日式美學打造門面

在過去SEIKO集團，旗下品牌都是選擇一同曝光年度新表款，不過由於Grand Seiko將首度參與3月底登場的鐘表與奇蹟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。