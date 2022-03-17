讓你家變牛排館！美福食集線上購物期間限定滿額送

今年開春以來萬物齊漲，令人大嘆吃不消。標榜為肉品專家的美福集團旗下精品通路「美福食集」線上購物官網，即日起至3月31日為止，推出全館滿額贈活動。

全館單筆消費滿4,500元，現折100元；全館單筆消費滿6,666元，現折300元；全館單筆消費滿9,999元，除現折300元外，再送一張300元抵用券。「美福食集」滿額贈抵用券將統一於4月1日發送，抵用券效期為今年4月1日至4月30日。

「美福食集」於2011年底成立，專注於扮演專業食材賣場的角色，網羅世界各地頂級食材，除由產地直接引進日、美、澳三大頂級和牛品牌，以及西班牙國寶Blazquez伊比利豬、五大洲海鮮極品外，也供應蔬果及各地特產與雜貨等品項，讓消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。