聽新聞
test
0:00 / 0:00
讓你家變牛排館！美福食集線上購物期間限定滿額送
今年開春以來萬物齊漲，令人大嘆吃不消。標榜為肉品專家的美福集團旗下精品通路「美福食集」線上購物官網，即日起至3月31日為止，推出全館滿額贈活動。
全館單筆消費滿4,500元，現折100元；全館單筆消費滿6,666元，現折300元；全館單筆消費滿9,999元，除現折300元外，再送一張300元抵用券。「美福食集」滿額贈抵用券將統一於4月1日發送，抵用券效期為今年4月1日至4月30日。
「美福食集」於2011年底成立，專注於扮演專業食材賣場的角色，網羅世界各地頂級食材，除由產地直接引進日、美、澳三大頂級和牛品牌，以及西班牙國寶Blazquez伊比利豬、五大洲海鮮極品外，也供應蔬果及各地特產與雜貨等品項，讓消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。
「美福食集」除線上購物官網外，在台北內湖與台中烏日各設有一家實體門市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言