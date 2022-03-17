4人同行享8折！王品「嚮辣」進軍台中 再抽全桌免費券

王品集團旗下的麻辣鍋吃到飽「嚮辣」，繼今年1月開幕首間門市後，將再於3月19日進軍台中，於捷運南屯站旁開設第二間門市。為慶祝新店開幕，3月31日前，加入line好友，可享4人8折優惠；邀請3位好友可再抽「海陸頂級嚮套餐全桌免費券」。

「嚮辣」是王品旗下首間麻辣鍋吃到飽餐廳，主打提供頂級和牛霜降、頂級和牛雪花、熟成極上和牛、香蔥風味和牛等6種和牛，還有嚮辣有骨氣麻辣湯、粵式胡椒豬肚雞湯等5種特色湯頭，並提供時尚調酒、自助吧台，每人價格698、798、898元。

即將開幕的嚮辣台中五權西旗艦店，店址鄰近捷運南屯站，打造有約280坪的空間，席設120個座位。店內仍主打中西fusion餐酒夜店時尚風格，結合調酒吧特色，以近百支酒瓶打造網美打卡牆。為慶祝新店開幕，3月19日至3月31日期間，加入嚮辣line好友，即可領取「4人同行8折券」，消費即可享4人8折優惠。另外成功推薦3名好友加入，每週抽出1組「海陸頂級嚮套餐全桌免費券」，可供4人使用，價值3,952元，共計送出3組。

除此之外，3月19日至3月25日期間，王品瘋美食也將發放優惠券，活動期間內憑優惠券可享4人以上8折優惠。另外台北松江店、台中五權西店在4月1日至4月日期間，消費套餐且參與打卡活動，即招待北海道生食級干貝1份，價值120元；即日起至4月30日期間，消費套餐並出示木曜四超玩貼文，招待廣島蠔1份，價值120元。

【嚮辣 台中五權西店】

地址：台中市南屯區五權西路二段271號