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SOGO精品雙箭頭 復興館歐洲周、敦化館VIP DAY招手貴客

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO復興館3月18日至4月10日推出「創藝潮歐洲」，集結館內各大歐系品牌享優惠回饋。圖／摘自SOGO臉書粉絲團
SOGO復興館3月18日至4月10日推出「創藝潮歐洲」，集結館內各大歐系品牌享優惠回饋。圖／摘自SOGO臉書粉絲團

歐美精品、設計師品牌齊聚的SOGO復興館，3月18日至4月10日推出「創藝潮歐洲」，集結館內各大歐系品牌，包含各式奢華珠寶、名品服飾、居家美學逸品、頂級香氛、歐式料理等，部分指定商品最低3.7折起，還有精選近30款SOGO 35周年獨家商品可擁有。另外，同樣精品匯聚的SOGO敦化館3月18日至3月22日推出VIP DAY，刷指定六大銀行信用卡，可享全館滿萬送千、化妝品香氛滿6千送600優惠。

SOGO復興館歐洲周期間，刷指定銀行信用卡單日消費累計滿5,000元可獲SOGO 4%電子抵用券，回饋無上限，針對SOGO APP會員再加碼，獨享滿萬回饋5%優惠。

另外，將於3月29日至4月10日在復興館9樓中庭，帶來多款道地的可麗露、經典司康、德式蘋果派、達克瓦茲等歐式美食甜點，包含11個首家快閃櫃，活動期間天天推出多樣歐風消費來店禮。3月18日至4月10日還有經典角色選物店，集結EMOJI、MIFFY、MOOMIN眾多可愛新品。

SOGO敦化館VIP DAY除了第一重全館滿萬送千（部分品牌除外）、化妝品滿6千送600，第二重全館加碼贈，全館消費達3萬元以上，再拿300～16,000元抵用券，還有消費滿額可獲得尊榮回饋禮、尊榮滿額禮等禮遇。

SOGO復興館新櫃登場，borsalini暖光交織斜背包原價12,800元，獨家價9,980元。圖／SOGO提供
SOGO復興館新櫃登場，borsalini暖光交織斜背包原價12,800元，獨家價9,980元。圖／SOGO提供
SOGO敦化館JIMMY CHOO AVELINE桃紅色不對稱網紗蝴蝶結高跟涼鞋，售價40,800元。圖／SOGO提供
SOGO敦化館JIMMY CHOO AVELINE桃紅色不對稱網紗蝴蝶結高跟涼鞋，售價40,800元。圖／SOGO提供
SOGO敦化館VIP DAY獨家，TOD'S　APA編織手提肩揹包，售價43,100元。圖／SOGO提供
SOGO敦化館VIP DAY獨家，TOD'S　APA編織手提肩揹包，售價43,100元。圖／SOGO提供
SOGO復興館3月29日至4月10日歐洲美食市集，花磚甜點手作室九宮格綜合可麗露原價760元，特價720元。圖／SOGO提供
SOGO復興館3月29日至4月10日歐洲美食市集，花磚甜點手作室九宮格綜合可麗露原價760元，特價720元。圖／SOGO提供

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