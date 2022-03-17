快訊

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母親節大檔提前暖身 遠百美麗購物節化妝品最高回饋15%

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠百全台12店3月18日起同步推出「美麗購物節」，為母親節檔期提前暖身。圖／遠百提供
遠百全台12店3月18日起同步推出「美麗購物節」，為母親節檔期提前暖身。圖／遠百提供

美妝新品齊發，愛美的消費者又可趁百貨優惠到來準備出手了。百貨母親節檔期前哨戰開跑，遠東百貨「美麗購物節」3月18日起登場，為上半年購物旺季先暖身，美麗購物節檔期必買指標「化妝品」，遠百端出最高回饋達15%。

隨著疫情控制得宜，市場買氣也逐漸復甦。遠百「美麗購物節」檔期全台12店同步於3月18日至4月13日展開，推出獨家優惠、熱門商品、限

量組合加上多重好禮回饋。

遠百在「美麗購物節」檔期端出的回饋陣容如下：必買的化妝品（含沐浴精油）、內睡衣單筆滿3,000元送300元，單筆滿萬再加送200元。16大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷10,000分6期送350元，化妝品回饋高達15%。

另外，百貨服飾單筆滿4,000元送200元、App會員再加送100元。13大銀行全館刷5,000送100、刷15,000送300。保健器材單筆滿5,000元送500元（遠百信義A13送600元），大家電單筆滿萬送千（遠百信義A13送1,100元）。11大銀行數位3C/APPLE/MUJI單筆刷10,000分6期送500。遠百信義A13獨家持遠東商銀在1～3樓國際精名品、化妝品單筆分期刷滿50,000元加送1,000元遠百商品券，回饋最高達15.5%。

業績持續猛爆成長的國際精名品也有回饋，台中大遠百指定專櫃單櫃滿萬送500元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百首20日（3月18日～4月6日）使用13大銀行信用卡單筆刷10,000元分6期送800元，無法出國的時刻，在國內血拼還能賺高回饋。

因應後疫情時代線上採購需求大增，全台遠百也在線上攜手品牌加碼，共計檔期內有近百場美妝直播，以遠百桃園店為例，自疫情後便抓緊線上直播商機培養櫃姐變身購物專家，架好燈光、端出特惠組，面對直播鏡頭也能侃侃而談，線上還可享專屬直播價及加贈禮，方便民眾在家購物免出門線上下單，帶動線上購物業績大幅提升300%。今年遠百桃園店美麗購物節也與各大美妝品牌合作，包括蘭蔻、雅詩蘭黛、海洋拉娜、資生堂等指標品牌，帶來更多優惠必搶組合。

遠百桃園肌膚之鑰激光組，內含激光晶露30ml、保濕露30ml、防護乳12ml、化妝棉14片推薦價5,400元。圖／遠百提供
遠百桃園肌膚之鑰激光組，內含激光晶露30ml、保濕露30ml、防護乳12ml、化妝棉14片推薦價5,400元。圖／遠百提供
板橋大遠百MAKE UP FOR EVER柔霧雙星定妝組價值4,100元，推薦價2,570元，限量30組。圖／遠百提供
板橋大遠百MAKE UP FOR EVER柔霧雙星定妝組價值4,100元，推薦價2,570元，限量30組。圖／遠百提供
隨著疫情讓線上採購需求大增，全台遠百也在線上攜手品牌加碼，共計檔期內有近百場美妝直播。圖／遠百提供
隨著疫情讓線上採購需求大增，全台遠百也在線上攜手品牌加碼，共計檔期內有近百場美妝直播。圖／遠百提供
遠百信義A13「吳寶春自己做」緋櫻夏洛特慕斯6吋，售價780元。圖／遠百提供
遠百信義A13「吳寶春自己做」緋櫻夏洛特慕斯6吋，售價780元。圖／遠百提供

延伸閱讀

遠百竹北傳竊案 女子逛街摸走店員錢包、高檔外套遭逮

全台大停電！新光三越、遠百、SOGO、漢神這些據點延後開店

遠百竹北周邊塞車問題未解 民代要求縣府應通盤檢討

遠百竹北店內部停車動線不良 將拆矮牆拓寬車道

相關新聞

聚焦細節、長遠實踐！設計總監始於真誠的設計哲學

「畫出來的圖面，能否實際落實，考驗個人的設計功力，一點點的差異都是需要學習的地方，也是我認為設計有趣的原因，激勵我在這條路上保持熱忱。」

2＋1的快樂秘密 現代美學寓所

由於原格局還算符合小家庭需求，在避免過度更動前提下，僅將客廳沙發背靠的多功能房實牆改為灰玻隔間，不僅能優化公領域多向景深穿透，同時也適度保有隱私。

投保、繳費秒完成！LINE Pay保險平台集結11家保險公司

有別於傳統投保一定要透過業務員，需要實體見面或是書面文件來往數次才能完成投保，習慣透過網路完成各種生活大小事的年輕世代，...

草莓、哈根達斯無限吃 101種「下午茶吃到飽」399元

「馬辣下午茶」回來了！連鎖麻辣鍋「馬辣」於前年暑假時期，曾限時推出「下午茶」方案，標榜可以無限品嚐水果、甜點、哈根達斯冰...

7-ELEVEN推「哈利波特疾集！魔法現身」集點、快閃購

哈利波特聯名集點活動首登場！7-ELEVEN全店集點3月23日至4月19日推出「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購...

2022新表／Seiko端出「高顏值」潛水表 用日式美學打造門面

在過去SEIKO集團，旗下品牌都是選擇一同曝光年度新表款，不過由於Grand Seiko將首度參與3月底登場的鐘表與奇蹟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。