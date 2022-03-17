母親節大檔提前暖身 遠百美麗購物節化妝品最高回饋15%

美妝新品齊發，愛美的消費者又可趁百貨優惠到來準備出手了。百貨母親節檔期前哨戰開跑，遠東百貨「美麗購物節」3月18日起登場，為上半年購物旺季先暖身，美麗購物節檔期必買指標「化妝品」，遠百端出最高回饋達15%。

隨著疫情控制得宜，市場買氣也逐漸復甦。遠百「美麗購物節」檔期全台12店同步於3月18日至4月13日展開，推出獨家優惠、熱門商品、限

量組合加上多重好禮回饋。

遠百在「美麗購物節」檔期端出的回饋陣容如下：必買的化妝品（含沐浴精油）、內睡衣單筆滿3,000元送300元，單筆滿萬再加送200元。16大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷10,000分6期送350元，化妝品回饋高達15%。

另外，百貨服飾單筆滿4,000元送200元、App會員再加送100元。13大銀行全館刷5,000送100、刷15,000送300。保健器材單筆滿5,000元送500元（遠百信義A13送600元），大家電單筆滿萬送千（遠百信義A13送1,100元）。11大銀行數位3C/APPLE/MUJI單筆刷10,000分6期送500。遠百信義A13獨家持遠東商銀在1～3樓國際精名品、化妝品單筆分期刷滿50,000元加送1,000元遠百商品券，回饋最高達15.5%。

業績持續猛爆成長的國際精名品也有回饋，台中大遠百指定專櫃單櫃滿萬送500元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百首20日（3月18日～4月6日）使用13大銀行信用卡單筆刷10,000元分6期送800元，無法出國的時刻，在國內血拼還能賺高回饋。