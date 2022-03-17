王思佳解鎖台南三井OUTLET 點名必吃、必逛、必買的人氣名店

剛生完小王美的王思佳，一聽說台南三井OUTLET新開幕，馬上帶閨蜜開箱南台灣首座日系OUTLET，點名必逛店家「不買三袋不罷休」，讓她直呼來到府城有一秒到日本的Fu。

緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站旁的MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井OUTLET），自試營運以來即發揮人潮磁吸力，估計累計湧入逾50萬來客，成為台南觀光、購物最新熱點。除了高人氣餐飲外，寬廣的購物空間，集結國際、日系、運動戶外、親子娛樂、生活家用的眾多OUTLET品牌，成為南台灣民眾或觀光客購物挖寶的新選擇。

台南三井OUTLET緊鄰高鐵台南站，出站後步行約5分鐘即可抵達。 攝影／江佩君

台南三井OUTLET占地面積1萬8千坪，營業面積1萬坪，全館品牌約180家專櫃，寬闊的空間適合一家大小、老少咸宜共同出遊，透過好入手的OUTLET價輕鬆購入戰利品，享受逛街樂趣。

喜歡美式時尚休閒風，現在不用出國在台南三井OUTLET，也可買到南台灣首度展店、折扣4.5折起的Abercrombie & Fitch、HOLLISTER以及台南OUTLET首店的GAP、Tommy Hilfiger、agnes b.等國際品牌。眾人引頸期盼的Coach已經正式開幕，而Polo Ralph Lauren則預計將在本月進駐。

另有，以標誌性皮衣廣受歡迎的英國東倫敦時尚品牌AllSaints，在這可以用6折起的價格甜甜入手。想為家裡嫩嬰或小寶貝時尚裝扮一番的父母，也可到複合式童裝品牌BabyMADISON盡情選購，各式各樣公主系的童裝與時髦配件，滿足大人們為寶貝妝扮成小公主、小潮男的裝扮樂趣。

日系時尚品牌自然也是三井OUTLET的強項，除了BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESEARCH等日系流行指標品牌一字排開，還有南台灣OUTLET首店的複合式日系品牌「.st ドットエスティ」，讓喜愛日系時尚的民眾盡情選購。

台南三井OUTLET也有齊全的運動、戶外品牌，像是NIKE、adidas、PUMA、New Balance、Under Armour、The North Face、Timberland等指標品牌一站購足。

針對家庭客層，同時引進多家知名生活家電品牌，包括首次進駐台南OUTLET的PANASONIC、Electrolux、集雅社、BOSE、OSIM、Beutii等。

台南三井OUTLET美食廣場用餐區。 攝影／江佩君

逛街少不了吃美食才有繼續血拼的行動力，台南三井OUTLET引進不少話題美食初登場，包括首次進軍台灣的日本食堂料理「銀座羅豚食堂」、獲得新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」以及「合點壽司」等日系排隊美食，以及台南在地老店阿霞飯店新店型「A Sha 新型態臺菜料理」，台南當地港式茶點「聚豐樓 台灣新知味」等在地名店。

逛了一整天，王思佳跟閨蜜除了買好買滿也吃得盡興，大讚來一趟台南三井OUTLET讓您吃喝玩樂一次搞定，0-99歲都可以來逛，快跟著王美的腳步購起來。