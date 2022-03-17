鳳梨釋迦「甜系風暴來襲」 一舉躍升水果中的跨界聯名爆款

今年（2022年）你也吃到鳳梨釋迦了嗎？去年9月中國突然禁止台灣鳳梨釋迦輸入，讓過去主要銷往對岸的鳳梨釋迦頓時少了一個外銷管道。不過，品質優良的水果永遠不怕沒有市場！在這一波進口禁令之下，鳳梨釋迦反倒成為國內縣市府合作、名人推薦、企業合作的跨界聯名首選，吸引不少台灣民眾趁機搶購品嘗，瞬間在網路上颳起一波爆紅熱潮，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/03/14~2022/03/13），更可以觀察到鳳梨釋迦創下一波波的網路聲量高峰。以下整理出有哪些熱門跨界聯名活動，告訴你為什麼鳳梨釋迦會成為今年絕對必吃的水果！

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

鳳梨釋迦霜淇淋掀搶購熱潮！網美打卡創造社群話題

鳳梨釋迦無處不在！為了支持台灣在地栽種的鳳梨釋迦，現在除了走進許多超商就能買到，全家也響應支持國產釋迦，繼販售鳳梨釋迦禮盒、鳳梨釋迦截切杯裝後，日前再於3月5、6日限定推出「好釋成霜霜淇淋」，選用台東產的大目釋迦，以完熟釋迦果泥結合乳原料製成，吃起來就像在吃釋迦香甜軟綿的口感，吸引許多人搶購嘗鮮，快速在社群網路上掀起一波打卡熱潮。

image source:台東縣政府

不只全家超商大玩釋迦創意吃法，米其林主廚林恬耀也將釋迦入菜，搭配蜂蜜、水果並拌入在地魚鮮成為營養好吃的沙拉，以及口感意外綿密爽口的「炸釋迦」，兩道獨一無二的鳳梨釋迦菜色，可是只有在綠島才能吃到的隱藏版料理，引爆討論話題！

image source:台東縣政府

名人接力相挺！阿爆、郭婞淳拍影片力挺台灣鳳梨釋迦

鳳梨釋迦不僅因為變成冰淇淋在社群上引爆話題，這一波力挺台灣在地釋迦的風潮中，許多名人也接力宣傳，拍攝影片提高鳳梨釋迦的曝光率，像是奧運金牌舉重好手郭婞淳，特地返鄉拍攝行銷影片，用行動力挺台灣農民，而同樣出身台東縣的金曲歌后阿爆，也加入「挺鳳梨釋迦我+1」的活動，在農曆年前宣傳「鳳梨釋迦是過年送禮的最佳選擇」，拉抬出一波網路聲量高峰，另外，藝人賈永婕也加入宣傳行列，化身鳳梨釋迦大使「接粒挺鳳梨釋迦」。名人們接連共襄盛舉，拉抬出鳳梨釋迦一波接著一波的聲量高峰！

阿爆「挺鳳梨釋迦我+1」影片：

郭婞淳「接粒」拍影片「舉釋無雙」挺農民：

全台首支鳳梨釋迦MV「鳳梨釋迦之歌」 洗腦曲調一聽就忘不了！

不只超商買的到，名人紛紛力挺台灣釋加，就連陪伴許多人長大的YOYO台也加入行列，由香蕉哥哥、草莓姊姊推出全台首支鳳梨釋迦MV「鳳梨釋迦之歌」，輕快旋律搭配舞蹈動作，讓人聽一遍就忘不了，忍不住跟著歌詞一遍遍哼著，不僅再度增加鳳梨釋迦的曝光度，相信也勾起不少人心中想吃鳳梨釋迦的慾望了！

鳳梨釋迦融入日常生活！全台通路合作打造出水果界年度聯名爆款

做了這麼多行銷企劃，最重要的還是打入日常中的行銷通路。對此，一系列與超商、量販的合作，更讓鳳梨釋迦走進全民生活中，例如鳳梨釋迦成功地在全台271家的家樂福門市上架；而家庭主婦們常去的全聯超市也能買到，甚至還會有一系列的鳳梨釋迦的宣傳活動，另外，針對網路行銷的部分，台東縣政府也成立自有網路商城平台「購夠台東」，透過電商平台補足行銷網路的最後一塊拼圖，幾乎可說是完全走進日常生活當中，攻佔你我生活裡的每一個角落，形成完美的鳳梨釋迦爆紅浪潮。這麼多地方都能輕鬆買到鳳梨釋迦，如果你今年還沒吃到，就真的太落伍啦！

image source:全聯福利中心

防疫期間美味零距離！縣市政府「鮮凍鳳梨釋迦」直送防疫旅館成爆紅推手

面對中國無預警暫停台灣鳳梨釋迦的輸入，台東縣政府反倒借力使力，策畫一系列台東鳳梨釋迦的跨縣市合作行銷案，讓過去主要銷往大陸，台灣人自己種的鳳梨釋迦，卻反而不容易買到，如今有機會讓消費者重新認識被鳳梨釋迦，也讓民眾了解「台東之寶」究竟有何魅力！這些合作中包括與新北市政府聯手，搭上去年新北歡樂耶誕城活動的熱潮，實現「臺東生產．新北行銷」，並給予新北市民專屬的折扣優惠，讓北部人也能搶先品嘗好吃的鳳梨釋迦。

另外，台東縣政府也攜手台北旅館公會共同推動「鳳梨釋迦入住防疫旅館」的活動，新鮮直送共1萬6888份鮮凍鳳梨釋迦，給台北市轄區內的防疫旅館，讓民眾在苦悶的隔離期間，能夠提前一嘗台灣家鄉的美味，感受歸國回家的溫暖！

image source:台東縣政府





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年3月14日至2022年3月13日。