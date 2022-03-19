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遠離看不見的髒污！ 6款人氣「空氣清淨機」大公開

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
遠離看不見的髒污！ 6款人氣「空氣清淨機」大公開。 圖片來源/unsplash
遠離看不見的髒污！ 6款人氣「空氣清淨機」大公開。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「空氣清淨機」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大空氣清淨機品牌網路聲量排行與五大空氣清淨機選購因素有哪些。

近年來因空污、疫情等因素，有越來越多的民眾，開始注意空氣品質的問題，尤其空氣中的過敏原、塵蟎、PM2.5等，都會影響人體的健康，換季之際更容易引起過敏不適，空氣清淨機也因此成為許多家庭必備的家電之一。

「小米」高CP值成關注焦點 「LG」嬰幼兒照護功能好貼心！

近年來「小米」搶攻智能家電市場，所推出的空氣清淨機以價格親民著稱，主打極簡風格的外型設計，也讓許多民眾大推「（小米）外觀好看，還可以用手機APP操控」、「推薦小米！有油煙味蠻快就散去，而且4000有找」，堪稱是選購空氣清淨機的高CP值首選。而歐美大牌「Dyson」推出的三合一涼暖空氣清淨機也同樣是許多人的熱門選擇，不僅外觀時尚，且兼具風扇功能，可隨季節切換涼暖風，不少民眾都分享使用經驗表示「戴森換氣比較快！」、「如果家不算大的話推Dyson！除了空氣清淨還有冷暖風功能」。

TOP6 空氣清淨機品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP6 空氣清淨機品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

再看到討論聲量第三名的「LG」也是許多人熱議的焦點，因非單一風流、能從四面八方淨化空氣而受到關注。除此之外，還能過濾到接近地板的空氣，受許多新生兒父母大力推薦「對於還在地上爬的寶寶來說，也可以馬上吸到過濾後的空氣，對呼吸道不好的寶寶也很有幫助」、「乾淨的空氣會往下送，小baby也可以呼吸到比較乾淨的空氣」。

空氣清淨機「過濾效果」最重要 「顏值」更需兼具！

許多民眾購入空氣清淨機的理由不外乎就是「希望淨化室內空氣」，因此選購空氣清淨機時，首要看重的因素就是「過濾效果」。就有民眾分享選購經驗，表示「濾網品質決定了大多濾淨效果」，認為「想要好的過濾效果就要買原廠濾網」，也有其他網友留言表示支持「我有同時買正和副廠的濾網來比較，真的差超多，沒有比較沒有傷害」。

空氣清淨機5大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
空氣清淨機5大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而除了對於產品「價格優惠」的關注之外，「外觀設計」也是許多民眾選購時看重的要點之一，如機型的顏色、外殼材料等，更有民眾表示「買家電（空氣清淨機）都蠻注重外觀，所以會選顏色比較百搭的」、「（空氣清淨機）要跟家裡裝潢搭配」，認為購入的空氣清淨機也是屋內裝飾之一，看起來順眼最重要。

室外空汙議題廣受討論，而室內空氣汙染亦不可輕忽，許多日常活動，如烹調油煙、塵蟎、寵物毛髮都會污染家中空氣或釋出過敏原，想要維持家中的空氣品質，一台好的空氣清淨機必不可少，若你想要購買空氣清淨機，不妨參考網友們的討論，選擇一台符合自己需求的空氣清淨機吧！

觀看原文→https://bit.ly/36uSQQs

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

空氣清淨機

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