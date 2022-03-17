虛實並存 「β星人」NFT來勢洶洶 首波限量880張享特殊福利

NFT話題正熱，各個領域都積極跨足數位收藏新領域，尤其藝術圈更是熱絡。由新創團隊VBC labs即將推出的「β星人」NFT來勢洶洶，並預告將於3月31日搶先開放300個白名單Mint。

新創團隊VBC labs即將推出的「β星人」，受NFT圈名人寶博士、超哥、Ethan、小礦工等高度關注與推薦，團隊於起步階段就獲得100萬USDT投資額（折合台幣約3,000萬）並於官網公開投資額錢包地址，展現長期佈局的實踐力。首波推出限量880張潮流原創設計NFT，且不惜成本製作實體公仔，並以絕不再版保持稀有價值，是NFT項目中極為創新的虛實並存方式。

VBC labs分析，想要挑選適合長期持有的NFT項目，以下4點是選擇關鍵：

1.藝術價值：這是判斷NFT項目方願不願意投入成本的最直接方式，可挑選與知名藝術家合作，或投入大量時間原創設計，甚至繪製成本極高3D圖的標的項目。

2.持有者賦能：除了變換頭像，更重要的是持有者能獲得什麼附加價值；目前市場上的賦能大致可分為知識型、粉絲型、獲利型及虛實整合型4種，挑選單一NFT擁有多種賦能準沒錯。

3.團隊與社群力：比起挑選既有光環的知名藝人或團隊，更應著重在有真實投入資源的團隊，畢竟NFT想實踐長久目標並不是單靠名氣就可以成功，而是需要人才和團隊持續推動完成，兩者若能兼顧最好。

4.未來發展性：除了從路線圖看出細節外，也可透過官方社群頻道來了解是否已在未來預計發展的內容做好準備，像是「元宇宙」的未來發展性，如果團隊沒有3D技術能量或已擁有虛擬土地，就只是空談。

VBC labs也預告，首波「β星人」NFT持有者可擁有以下福利，包括可兌換高約20cm實體公仔，或不兌換免費額外獲得隱藏版NFT；加入Discord社群獲得特殊身分，不定期可獲得免費空投獎勵，另外還可獲得35%分潤回饋，總額高達30 ETH，並可在已購買的Sandbox虛擬土地暢玩未來開發的設施。想要入手此潛力NFT，請持續關注β星人活動官網，避免詐騙網址。

β星人官網：活動官網