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愛彼皇家橡樹50週年 富藝斯主題拍賣3月底登台展出

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
愛彼Royal Oak型號5402ST A2，估價20萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
愛彼Royal Oak型號5402ST A2，估價20萬瑞郎起。圖／富藝斯提供

愛彼表（Audemars Piguet）的皇家橡樹（Royal Oak）腕表堪稱史上最暢銷的表款之一，風靡全球50年的雋永設計出自傳奇設計大師Gerald Genta之手，自1972年推出以來，以顛覆傳統的運動鋼表開創了新的時代，成為現代奢華運動表典範。國際拍賣行富藝斯（Phillips）與Bacs & Russo於歡慶問世半世紀的今年5月6日於日內瓦呈獻「The Royal Oak 50th」愛彼皇家橡樹50週年主題拍賣，共88枚品相及稀有度兼具的皇家橡樹系列腕表上拍，精選拍品將於3月31日起至4月3日止於台北路易莎咖啡象山藝文門市展出。

富藝斯日前發佈的首波公開亮點拍品，包括拍賣史上歷史最悠久的型號5402ST，腕表標註編號A2，為史上第二枚生產的皇家橡樹。皇家橡樹於1972年在巴塞爾世界鐘錶博覽會正式推出，此枚腕表是當時在表展開幕式上呈現給大眾的四4枚皇家橡樹表款之一，附有完整的配件並且從未被配戴過，品相極為完美，估價20萬瑞郎起。

另一亮點為曾為傳奇時尚大師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）收藏的型號5402ST黑色PVD塗層皇家橡樹「A系列」。曾一手執掌香奈兒與Fendi兩大經典品牌，叱咤全球時尚產業的「老佛爺」，曾與擁有不同尺寸的皇家橡樹PVD塗層黑化版本，並常將配戴過的表贈予友人。此次上拍表款為拉格斐於1974年在義大利購入，並於1995年由現有的主人收藏至今逾20載。估價10至20萬瑞郎。

其他備受矚目的拍品包括一枚1997年製的型號25831ST陀飛輪精鋼腕表，是首款具忒陀飛輪攻能的皇家橡樹，為紀念皇家橡樹面世25週年所推出，僅生產25枚，而本次上拍的為編號一號。另一款則是獨一無二的型號25865ST大複雜功能腕錶，具備三問報時、雙追針計時和萬年曆三項功能。型號25990BC 大複雜功能腕錶也是孤品，除了兼具三問報時、雙追針計時和萬年曆三項高級複雜功能之外，白金表殼鑲鑽並以珍珠母貝爲面盤，也是極具收藏價值。

型號25990BC 大複雜功能腕表，估價25萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
型號25990BC 大複雜功能腕表，估價25萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
型號25831ST陀飛輪精鋼腕表，估價12萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
型號25831ST陀飛輪精鋼腕表，估價12萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
型號25865ST大複雜功能腕表，估價25萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
型號25865ST大複雜功能腕表，估價25萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
曾為卡爾拉格斐收藏的型號5402ST黑色PVD塗層皇家橡樹「A系列」，估價10萬瑞郎起。圖／富藝斯提供
曾為卡爾拉格斐收藏的型號5402ST黑色PVD塗層皇家橡樹「A系列」，估價10萬瑞郎起。圖／富藝斯提供

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