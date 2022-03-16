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現省57元！繼光香香雞「炸物加購5折」、綠豆沙新登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「繼光香香雞x Tplus茶加聯名店」新推出3款「綠豆沙系列」飲品。圖／香繼光提供
「繼光香香雞x Tplus茶加聯名店」新推出3款「綠豆沙系列」飲品。圖／香繼光提供

連鎖炸物「繼光香香雞」自3月17日起，限時15天推出優惠活動，凡購買指定餐點，就可享「炸物半價優惠（3選1）」，最高現省57元。「繼光香香雞x Tplus茶加聯名店」自即日起也新推出3款「綠豆沙系列」飲品，以清涼的綠豆沙為民眾消暑降溫。

3月17日至3月31日期間，凡至繼光香香雞購買指定1號餐（香香炸雞＋阿根廷魷魚）或2號餐（香香炸雞＋蒜脆杏鮑菇），就可享人氣炸物「阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇、墨魚甜不辣」的半價優惠（3選1），最高可現省57元。

「繼光香香雞x Tplus茶加聯名店」則是推出春季限定新品。其中「綠豆沙麻吉」將帶有顆粒的綠豆沙，搭配上獨家配料「可以喝的麻糬」，營造出彈牙的創意口感，中杯70元、大杯80元。另外還有「綠豆沙珠珠」、「綠豆沙奶奶」等品項可供選擇，中杯均為50元、大杯為60元。3款飲品僅於台中中山旗艦店、桃園新光影城店供應。

即日起至4月20日期間，繼光香香雞會員單筆儲值滿1,000元以上，即可以179元加購「Q版門市保溫袋」；單筆儲值滿3,000元以上，便可免費獲得。3月31日前新加入香繼光集團會員，還可獲得價值180元的集團優惠券。

繼光香香雞推出「人氣炸物半價」的限時加購優惠。圖／香繼光提供
繼光香香雞推出「人氣炸物半價」的限時加購優惠。圖／香繼光提供

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