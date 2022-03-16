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維尼、米奇都來了！6款春季蛋糕 還有「貴腐酒」口味

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
BAC打造米奇、米妮造型的「巧巧遇見妮」造型蛋糕。圖／BAC提供
BAC打造米奇、米妮造型的「巧巧遇見妮」造型蛋糕。圖／BAC提供

春回大地，滋味清爽的甜點、蛋糕也紛紛登場。「哈根達斯」本季新推出維尼、愛麗絲夢遊仙境的冰淇淋蛋糕，以不同卡通元素帶來童趣感。同樣主打迪士尼系列，「BAC」則是推出米奇、米妮造型的巧克力蛋糕。至於「夢卡朵」本季運用貴腐酒、靜岡抹茶等元素，打造了風味成熟的大人系甜點，各有不同特色。

獲迪士尼授權的「BAC」，今春推出「巧巧遇見妮」造型蛋糕，共有米奇、米妮2種款式。3D立體的造型，完成重現米奇與米妮的俏皮神情，蛋糕體選用比利時巧克力製成的湯種戚風蛋糕，外層淋上苦甜巧克力醬與生巧克力餡，為蛋糕賦予濃郁的巧克力香氣。「巧巧遇見妮」造型蛋糕自即日起於全台門市及官網販售，6吋米奇款售價1,099元、米妮款售價1,199元，售完為止。

台灣本土甜品「夢卡朵（mon gâteau）」本季則使用「貴腐酒」為元素，推出「白葡萄貴腐酒生乳酪」。此款蛋糕使用大量酸奶、優格、加州奶油起司製作成生乳酪，再加上匈牙利帕索氏酒莊貴腐甜白酒增添微酸感，表面以中澤乳霜、無籽白葡萄裝飾，帶來微甜不膩口的優雅風味，每顆780元。同時夢卡朵也推出「靜岡抹茶黑糖捲」，以抹茶戚風蛋糕為本體，搭配上中澤乳霜內餡、黑糖麻糬與減糖蜜紅豆，甘甜中帶有茶香餘韻，每條520元。

冰品品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」今春則是推出全新2款迪士尼派對蛋糕組。「蜜蜂維尼」以可愛的Tsum Tsum維尼為主體造型，搭配上清爽的哈密瓜與草莓冰淇淋，帶來春季的果香享受，外盒則如同花園般繽紛可愛，7吋2,180元。同步登場的「愛麗絲夢遊仙境」，以藍莓冰淇淋搭配芒果雪酪，並以精緻的裝飾重現愛麗絲夢遊仙境的經典場景，7吋2,380元、10吋2,880元。

夢卡朵推出「靜岡抹茶黑糖捲」，每條520元。圖／夢卡朵提供
夢卡朵推出「靜岡抹茶黑糖捲」，每條520元。圖／夢卡朵提供
「哈根達斯」今春推出「蜜蜂維尼」、「愛麗絲夢遊仙境」迪士尼派對蛋糕組。圖／哈根達斯提供
「哈根達斯」今春推出「蜜蜂維尼」、「愛麗絲夢遊仙境」迪士尼派對蛋糕組。圖／哈根達斯提供
夢卡朵推出「白葡萄貴腐酒生乳酪」，每顆780元。圖／夢卡朵提供
夢卡朵推出「白葡萄貴腐酒生乳酪」，每顆780元。圖／夢卡朵提供

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