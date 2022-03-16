維尼、米奇都來了！6款春季蛋糕 還有「貴腐酒」口味

春回大地，滋味清爽的甜點、蛋糕也紛紛登場。「哈根達斯」本季新推出維尼、愛麗絲夢遊仙境的冰淇淋蛋糕，以不同卡通元素帶來童趣感。同樣主打迪士尼系列，「BAC」則是推出米奇、米妮造型的巧克力蛋糕。至於「夢卡朵」本季運用貴腐酒、靜岡抹茶等元素，打造了風味成熟的大人系甜點，各有不同特色。

獲迪士尼授權的「BAC」，今春推出「巧巧遇見妮」造型蛋糕，共有米奇、米妮2種款式。3D立體的造型，完成重現米奇與米妮的俏皮神情，蛋糕體選用比利時巧克力製成的湯種戚風蛋糕，外層淋上苦甜巧克力醬與生巧克力餡，為蛋糕賦予濃郁的巧克力香氣。「巧巧遇見妮」造型蛋糕自即日起於全台門市及官網販售，6吋米奇款售價1,099元、米妮款售價1,199元，售完為止。

台灣本土甜品「夢卡朵（mon gâteau）」本季則使用「貴腐酒」為元素，推出「白葡萄貴腐酒生乳酪」。此款蛋糕使用大量酸奶、優格、加州奶油起司製作成生乳酪，再加上匈牙利帕索氏酒莊貴腐甜白酒增添微酸感，表面以中澤乳霜、無籽白葡萄裝飾，帶來微甜不膩口的優雅風味，每顆780元。同時夢卡朵也推出「靜岡抹茶黑糖捲」，以抹茶戚風蛋糕為本體，搭配上中澤乳霜內餡、黑糖麻糬與減糖蜜紅豆，甘甜中帶有茶香餘韻，每條520元。