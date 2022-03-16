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「玖尹」春季新菜上桌 花膠、海瓜子、醉蟹都吃得到
告別冬季，主打新派粵菜與精緻港點的中餐廳「玖尹」，本季推出10款春季料理，包括有貝禮紅裳花膠錐、粵式黑椒金錢牛肚、泰皇咖哩軟殼蝦等不同選擇。除此之外，酒吧亦推出多款滋味清爽的特色調酒，為春季餐桌增添微醺風情。
新登場的「貝禮紅裳花膠錐」選用花膠入饌，搭配花枝漿、蝦漿、中芹等配料作為內餡，外皮則透過甜菜根汁染上緋紅，並以法國魚子醬、金箔點綴，迎來鮮彈口感與春意色彩，每份2件288元，採限量供應。「芋頭濃白鮮魚湯」先以龍虎斑的魚頭、魚骨為基礎，燉煮出白湯為底，再加入芋泥、奶芋、大甲芋頭、山藥與魚片，烹煮後鮮濃不失爽口，帶來溫潤的風味，每份1,388元。
「油鹽水海瓜子煲」選用傳統的粵式油鹽水料理法，將海瓜子與雞高湯、竹笙、筍片、米苔目等元素共同烹煮，突顯出食材自身的鮮甜滋味，每份988元。除此之外，還有「泰皇咖哩軟殼蝦」、「江南陳年花雕醉蟹」等蝦蟹料理，各為888、1,588元。同時玖尹亦取用羊、牛、豬等肉品，打造出粵式黑椒金錢牛肚、胡麻醬烤戰斧豬、法香烤羊排架、蟲草花水晶雞、橙皮慢煮牛小排等菜色，不乏可見將西式手法融入粵式料理中的創意，每份188～2,088元不等。
玖尹的特色之一，就是在餐廳內提供多款特色調酒。隨著春季菜單到來，本次也推出多款結合果香、茶香、香料的調酒，包括有「Shiso Disc」、「茶餘飯後」、「柚見」等品項，其中亦有透過「浸漬」方式處理的酒款，增添獨特的香氣。每杯400元。
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