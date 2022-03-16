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俏皮三角提包新上市 PRADA「訂製腰帶 」服務也來了

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA三角logo又有新產品，包含三角造型柔軟皮革手提肩背包、個性化訂製腰帶等等。圖／PRADA提供、記者吳曉涵攝影
PRADA三角logo又有新產品，包含三角造型柔軟皮革手提肩背包、個性化訂製腰帶等等。圖／PRADA提供、記者吳曉涵攝影

PRADA的經典三角logo在Raf Simons加入設計師陣容後以更多種樣貌出現在各類商品中，是識別度超高的符碼，也是俐落簡約的造型重點元素。今年春夏品牌打造了多款立體三角形的包款，繼之前陸續在IG洗版的肩背包和手拿包之後，最近又上架一款附提把和替換背帶的三角包，俏皮可愛的尺寸非常討喜，勢必又會成為新的斷貨王。

這款新上市的包是三角造型柔軟皮革手提肩背包，原本顯得較為復古的手挽袋，在三角形的外觀呈現下變得更前衛有型，有流露百搭運動風。包身綴以時尚的壓印字樣標誌，並備有雙皮革手柄及可拆除的標誌印花織帶肩帶，方便替換搭配不同穿搭造型。目前共有黃色、白色與黑色三種顏色可選擇。

另一方面，搪瓷三角logo標誌也是PRADA設計中最鮮明的印記之一，近日PRADA特別推出的「個性化訂製腰帶 」活動，就是以搪瓷三角logo帶扣為主角，搭配以Saffiano及亮面皮革製作成的腰帶，打造出專屬個人的時尚配件。

消費者可以自行挑選搪瓷三角logo帶扣的顏色，共有紅、黑、黃、白等多種色調，另外也提供橢圓形、正方形和正方形鏤空的銀色金屬標誌帶扣，再搭配上也可自由選擇色彩的雙面腰帶，就完成了多彩亮眼又融入個人喜好的時尚腰帶。目前這個「個性化訂製腰帶 」活動，只在台北101的PRADA專門店推出。

Saffiano黃黑雙面皮革腰帶12,500元，搪瓷金屬腰帶扣11,000元。圖／PRADA提供
Saffiano黃黑雙面皮革腰帶12,500元，搪瓷金屬腰帶扣11,000元。圖／PRADA提供
黃色三角造型柔軟皮革手提肩背包，64,000元。圖／PRADA提供
黃色三角造型柔軟皮革手提肩背包，64,000元。圖／PRADA提供
橢圓形金屬腰帶扣，9,600元。圖／PRADA提供
橢圓形金屬腰帶扣，9,600元。圖／PRADA提供
Saffiano綠黑雙面皮革腰帶12,500元，搪瓷金屬腰帶扣11,000元。圖／PRADA提供
Saffiano綠黑雙面皮革腰帶12,500元，搪瓷金屬腰帶扣11,000元。圖／PRADA提供
長方形金屬腰帶扣，9,600元。圖／PRADA提供
長方形金屬腰帶扣，9,600元。圖／PRADA提供
白色三角造型柔軟皮革手提肩背包，64,000元。圖／PRADA提供
白色三角造型柔軟皮革手提肩背包，64,000元。圖／PRADA提供
黑色三角造型柔軟皮革手提肩背包，64,000元。圖／PRADA提供
黑色三角造型柔軟皮革手提肩背包，64,000元。圖／PRADA提供
Saffiano黑白雙面皮革腰帶12,500元，搪瓷金屬腰帶扣11,000元。圖／PRADA提供
Saffiano黑白雙面皮革腰帶12,500元，搪瓷金屬腰帶扣11,000元。圖／PRADA提供
近日101的PRADA專門店特別推出的「個性化訂製腰帶 」活動。圖／PRADA提供
近日101的PRADA專門店特別推出的「個性化訂製腰帶 」活動。圖／PRADA提供
Saffiano咖黑雙面皮革腰帶12,500元，搪瓷金屬腰帶扣11,000元。圖／PRADA提供
Saffiano咖黑雙面皮革腰帶12,500元，搪瓷金屬腰帶扣11,000元。圖／PRADA提供
近日101的PRADA專門店特別推出的「個性化訂製腰帶 」活動。圖／PRADA提供
近日101的PRADA專門店特別推出的「個性化訂製腰帶 」活動。圖／PRADA提供
長方形金屬框腰帶扣，7,300元。圖／PRADA提供
長方形金屬框腰帶扣，7,300元。圖／PRADA提供
黑色三角造型柔軟皮革手提肩背包，64,000元。圖／PRADA提供
黑色三角造型柔軟皮革手提肩背包，64,000元。圖／PRADA提供

標誌 PRADA

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