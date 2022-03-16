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俏皮三角提包新上市 PRADA「訂製腰帶 」服務也來了
PRADA的經典三角logo在Raf Simons加入設計師陣容後以更多種樣貌出現在各類商品中，是識別度超高的符碼，也是俐落簡約的造型重點元素。今年春夏品牌打造了多款立體三角形的包款，繼之前陸續在IG洗版的肩背包和手拿包之後，最近又上架一款附提把和替換背帶的三角包，俏皮可愛的尺寸非常討喜，勢必又會成為新的斷貨王。
這款新上市的包是三角造型柔軟皮革手提肩背包，原本顯得較為復古的手挽袋，在三角形的外觀呈現下變得更前衛有型，有流露百搭運動風。包身綴以時尚的壓印字樣標誌，並備有雙皮革手柄及可拆除的標誌印花織帶肩帶，方便替換搭配不同穿搭造型。目前共有黃色、白色與黑色三種顏色可選擇。
另一方面，搪瓷三角logo標誌也是PRADA設計中最鮮明的印記之一，近日PRADA特別推出的「個性化訂製腰帶 」活動，就是以搪瓷三角logo帶扣為主角，搭配以Saffiano及亮面皮革製作成的腰帶，打造出專屬個人的時尚配件。
消費者可以自行挑選搪瓷三角logo帶扣的顏色，共有紅、黑、黃、白等多種色調，另外也提供橢圓形、正方形和正方形鏤空的銀色金屬標誌帶扣，再搭配上也可自由選擇色彩的雙面腰帶，就完成了多彩亮眼又融入個人喜好的時尚腰帶。目前這個「個性化訂製腰帶 」活動，只在台北101的PRADA專門店推出。
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