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將基本做到極致 日本工藝威士忌遊佐第一號作品誕生

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
遊佐蒸餾廠第一號作品YUZA First Edition 2022，以原桶強度裝瓶呈現，建議零售價6,000元。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
遊佐蒸餾廠第一號作品YUZA First Edition 2022，以原桶強度裝瓶呈現，建議零售價6,000元。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

近幾年全球工藝酒廠興起，帶動日本工藝威士忌酒廠隨之百花齊放；日本工藝威士忌新星——來自山形縣的遊佐（YUZA）蒸餾廠，今年發表第一號作品「YUZA First edition 2022」，以原桶強度61%裝瓶，全球限量8500瓶，台灣、歐洲與新加坡僅少量配貨，台灣預計4月初上市，單瓶建議零售價6,000元。

遊佐蒸餾廠選擇落腳在山形縣遊佐町，主要是位於遊佐町的鳥海山是日本數一數二高降雨量的山脈，透過山脈岩石自然過濾產生出優質清澄的湧泉水而被稱為「湧泉之里」，1996年時就被日本國土交通省列為「名水百鄉」之一，優質的軟水相當合釀酒；此外這裡的豐富的自然美景與清澄的空氣，全年月均溫差高達30-35度的環境很適宜威士忌熟成。

遊佐蒸餾廠以波本桶為主，輔以少量雪莉桶、紅酒桶與水楢桶，目前以無泥煤風味為主，但為了讓原酒種類更豐富也嚐試蒸餾重泥煤原酒。遊佐蒸餾廠佐佐木雅晴社長表示：「遊佐町的天氣雖然夏季和煦舒適，但冬季相當嚴峻，暴雪、強風、低溫且日照度低，全年月平均溫度高低落差達到攝氏30到35度，高溫差加速了威士忌的熟成；雖然才3年，風味卻不亞於熟成7、8年的蘇格蘭威士忌，我們只是選擇適當的時機裝瓶。」

遊佐蒸餾廠第一號作品「YUZA First Edition 2022」，精選廠中2018年11月到2019年1月間所蒸餾出原酒調和而成，以原桶強度裝瓶呈現「YUZA First Edition 2022」中蜂蜜、香草與杏桃帶來的香甜與華麗香氣，口感圓潤絲滑，輕至中度的酒體帶著果香甜美的氣息，相當怡人而好入口。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

遊佐蒸餾廠選擇落腳在山形縣遊佐町。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
遊佐蒸餾廠選擇落腳在山形縣遊佐町。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
廠內共有5個加拿大道格拉斯冷杉木製發酵槽。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
廠內共有5個加拿大道格拉斯冷杉木製發酵槽。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
壺式蒸餾設備向蘇格蘭設備商Forsyths訂製。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
壺式蒸餾設備向蘇格蘭設備商Forsyths訂製。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 紅酒

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