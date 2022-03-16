跟著總裁買就對了 PALLADIUM周年限量軍靴必收藏

法國軍靴品牌PALLADIUM為了紀念成立75周年，因此以品牌誕生年份為概念，推出全球限量1947雙特別版軍靴，並由品牌總裁親自揭露其特色。而台灣也獲得了120雙的配額，在日前已上市販售，成為潮流迷心中的搶手貨！

以軍靴起家的PALLADIUM為備受消費者追捧的就是跨越時代的經典設計，即使採用不同材質製成，都不曾悖離75年前品牌創立時就定調的風格。如同PALLADIUM全球總裁Christophe Mortemousque親自揭曉的周年紀念PALLABROUSSE靴，就是復刻自品牌創立之初的軍靴。外型上延續1947年原型鞋款的硬挺輪廓與經典防護膠頭設計、鞋外側織帶加強結構支撐、鞋內側經典PALLADIUM圓形Logo膠片更可以在行動中保護踝骨，提供完整足部防護。

但為了呼應當代對於環境議題的重視，PALLADIUM在這款PALLABROUSSE 75TH特別紀念版軍靴的原料上，使用100%有機純棉、金級永續牛皮與其他再生材質製成。鞋後方同樣以可再生材質製作的織帶，選用紅、白、藍三色以呼應法國國旗配色，呼應了品牌的出身地。而且還特別為了這款鞋，打造專屬的限定鞋盒及抽繩設計的防塵鞋袋，同樣印壓上75周年紀念Logo，極具實用性與收藏價值。在全球限量1947雙的情況下，台灣還能獲得120雙的配額，除了凸顯台灣消費者對於PALLADIUM的支持，更是品牌對於本地市場的重視。