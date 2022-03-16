聽新聞
test
0:00 / 0:00
「炸彈」來襲！BOMBERG推水泥灰計時碼表 硬派高速
生命中需要有機的元素，例如空氣、陽光、花和水，但生命有時候也需要無機的元素，例如水泥，為建築打下了基礎、形塑了人類的文明與尊嚴。「炸彈表」BOMBERG推出新款BOLT-68 Racing水泥灰XL復古賽車計時碼表，以水泥灰色為視覺，也像是為生命中的特定時刻，賦予勇氣。
新款BOLT-68 Racing 水泥灰XL復古賽車計時碼表，延續品牌狂野、勇敢的氣息。份量十足的立體阿拉伯數字與外環刻度都加上了夜光指示，讓低光源、夜間時也能看清楚時間；面盤上的三個次表盤（sub-dial），分別顯示了小秒針、累計的計時分鐘與1/10計時盤，三者互不干擾，讓「他」的擁有者可以明快、清楚地計算時間訊息。
值得一提的是：面盤右側有著一條垂直的灰黑色條紋裝飾，除了象徵賽車在賽道上奔馳留下的殘像，並帶有經典的賽車文化聯想。表款並具備品牌專利的栓銷快拆裝置，可快速改變結構，接上鏈條、變成懷表；同時11點鐘方向的紅色電鍍按把，更傳遞了熱情、速度的印象。表款搭配石英機芯，並附贈懷表套件，訂價則為43,800元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言