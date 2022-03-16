「炸彈」來襲！BOMBERG推水泥灰計時碼表 硬派高速

生命中需要有機的元素，例如空氣、陽光、花和水，但生命有時候也需要無機的元素，例如水泥，為建築打下了基礎、形塑了人類的文明與尊嚴。「炸彈表」BOMBERG推出新款BOLT-68 Racing水泥灰XL復古賽車計時碼表，以水泥灰色為視覺，也像是為生命中的特定時刻，賦予勇氣。

新款BOLT-68 Racing 水泥灰XL復古賽車計時碼表，延續品牌狂野、勇敢的氣息。份量十足的立體阿拉伯數字與外環刻度都加上了夜光指示，讓低光源、夜間時也能看清楚時間；面盤上的三個次表盤（sub-dial），分別顯示了小秒針、累計的計時分鐘與1/10計時盤，三者互不干擾，讓「他」的擁有者可以明快、清楚地計算時間訊息。