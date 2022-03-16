快訊

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

直播／本土今+0、無病歿 境外新增91例自菲入境19例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「炸彈」來襲！BOMBERG推水泥灰計時碼表 硬派高速

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
表款具備專利的栓銷快拆裝置，可快速改變結構、接上鏈條，一秒瞬間變成懷表、一物二用。圖 / BOMBERG提供
表款具備專利的栓銷快拆裝置，可快速改變結構、接上鏈條，一秒瞬間變成懷表、一物二用。圖 / BOMBERG提供

生命中需要有機的元素，例如空氣、陽光、花和水，但生命有時候也需要無機的元素，例如水泥，為建築打下了基礎、形塑了人類的文明與尊嚴。「炸彈表」BOMBERG推出新款BOLT-68 Racing水泥灰XL復古賽車計時碼表，以水泥灰色為視覺，也像是為生命中的特定時刻，賦予勇氣。

新款BOLT-68 Racing 水泥灰XL復古賽車計時碼表，延續品牌狂野、勇敢的氣息。份量十足的立體阿拉伯數字與外環刻度都加上了夜光指示，讓低光源、夜間時也能看清楚時間；面盤上的三個次表盤（sub-dial），分別顯示了小秒針、累計的計時分鐘與1/10計時盤，三者互不干擾，讓「他」的擁有者可以明快、清楚地計算時間訊息。

值得一提的是：面盤右側有著一條垂直的灰黑色條紋裝飾，除了象徵賽車在賽道上奔馳留下的殘像，並帶有經典的賽車文化聯想。表款並具備品牌專利的栓銷快拆裝置，可快速改變結構，接上鏈條、變成懷表；同時11點鐘方向的紅色電鍍按把，更傳遞了熱情、速度的印象。表款搭配石英機芯，並附贈懷表套件，訂價則為43,800元。

11點鐘方向的紅色電鍍按把，傳遞了熱情與速度的賽車文化印象。圖 / BOMBERG提供
11點鐘方向的紅色電鍍按把，傳遞了熱情與速度的賽車文化印象。圖 / BOMBERG提供
面盤右側垂直的灰黑色條紋裝飾，象徵賽車在賽道上奔馳留下的殘像。圖 / BOMBERG提供
面盤右側垂直的灰黑色條紋裝飾，象徵賽車在賽道上奔馳留下的殘像。圖 / BOMBERG提供
「炸彈表」BOMBERG推出新款BOLT-68 Racing水泥灰XL復古賽車計時碼表，以水泥灰色為視覺，硬派強悍。圖 / BOMBERG提供
「炸彈表」BOMBERG推出新款BOLT-68 Racing水泥灰XL復古賽車計時碼表，以水泥灰色為視覺，硬派強悍。圖 / BOMBERG提供

品牌 炸彈

延伸閱讀

2022新表／新配色、熊貓面來搶市！天梭表再造下一款熱門腕表

歐盟宣布新制裁 超過5萬歐元車款禁止出口俄羅斯

原本只是去偷東西意外發現非法軍武 竊賊掙扎一番決定報警

康柏拜區單膝下跪了！經典時刻 身上這行頭很Gentle！

相關新聞

聚焦細節、長遠實踐！設計總監始於真誠的設計哲學

「畫出來的圖面，能否實際落實，考驗個人的設計功力，一點點的差異都是需要學習的地方，也是我認為設計有趣的原因，激勵我在這條路上保持熱忱。」

2＋1的快樂秘密 現代美學寓所

由於原格局還算符合小家庭需求，在避免過度更動前提下，僅將客廳沙發背靠的多功能房實牆改為灰玻隔間，不僅能優化公領域多向景深穿透，同時也適度保有隱私。

投保、繳費秒完成！LINE Pay保險平台集結11家保險公司

有別於傳統投保一定要透過業務員，需要實體見面或是書面文件來往數次才能完成投保，習慣透過網路完成各種生活大小事的年輕世代，...

草莓、哈根達斯無限吃 101種「下午茶吃到飽」399元

「馬辣下午茶」回來了！連鎖麻辣鍋「馬辣」於前年暑假時期，曾限時推出「下午茶」方案，標榜可以無限品嚐水果、甜點、哈根達斯冰...

7-ELEVEN推「哈利波特疾集！魔法現身」集點、快閃購

哈利波特聯名集點活動首登場！7-ELEVEN全店集點3月23日至4月19日推出「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購...

2022新表／Seiko端出「高顏值」潛水表 用日式美學打造門面

在過去SEIKO集團，旗下品牌都是選擇一同曝光年度新表款，不過由於Grand Seiko將首度參與3月底登場的鐘表與奇蹟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。