快訊

抓到了！一刀刺妻心斃命 男搭計程車逃亡躲廟2天今落網

直播／本土今+0、無病歿 境外新增91例自菲入境19例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍規等級保護！Bell & Ross新款潛水表 預約夏日愜意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
42毫米的精鋼表殼內使用了自動上鍊機械機芯，防水300米性能並通過ISO 6425的防水標準測試。圖 / Bell & Ross提供
42毫米的精鋼表殼內使用了自動上鍊機械機芯，防水300米性能並通過ISO 6425的防水標準測試。圖 / Bell & Ross提供

如果春天來了，那麼夏天還會遠嗎？鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）推出2022新款，首波主打新品BR 03-92 Diver Ｗhite潛水腕表，方正、鮮明的運動氣息與高規格的防水性能，似乎也預約了夏日出遊、海灘或游泳的愜意時光。

03-92 Diver White的表款靈感來自冰凍中的水世界，因此將表盤的顏色飾以白色，這在品牌過去常見的黑、綠、藍色等慣用色彩、並不常見。事實上，白色同時讓人聯想到了浮在水面上的冰塊、低溫，更有著純粹。雖然使用白色，但面盤屬於啞光調性，同時金屬化的處理，讓面盤將帶有虹彩般的迷人反射。

42毫米、精鋼表殼內使用了自動上鍊機械機芯，並具備時間顯示、日期顯示與防水300米性能，並通過ISO 6425的防水標準測試；同時有別於過往，本次Bell & Ross再將表盒「升級」，使用了軍事等級、攝影迷愛用的Pelican防水表盒，訂價則為12萬3,200元。

Bell & Ross BR 03-92 Diver White潛水表，精鋼、42毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，黑色橡膠表帶並將另附一條黑色合成織布表帶，12萬3,200元。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 03-92 Diver White潛水表，精鋼、42毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，黑色橡膠表帶並將另附一條黑色合成織布表帶，12萬3,200元。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross 2022首波主打新品BR 03-92 Diver Ｗhite潛水腕表，以鮮明的運動氣息與高規格的防水性能，預約了夏日的愜意時光。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross 2022首波主打新品BR 03-92 Diver Ｗhite潛水腕表，以鮮明的運動氣息與高規格的防水性能，預約了夏日的愜意時光。圖 / Bell & Ross提供
03-92 Diver White的表款靈感來自冰凍中的水世界，因此將表盤的顏色飾以白色。圖 / Bell & Ross提供
03-92 Diver White的表款靈感來自冰凍中的水世界，因此將表盤的顏色飾以白色。圖 / Bell & Ross提供

品牌 低溫

延伸閱讀

台中大里下午「紅害罩頂」 中火友善降載但降不多

暴雪娛樂證實10年前的PC硬體規格就能跑得動《鬥陣特攻2》

立委看公視沉重的資安課 文化部長：裡頭一定有原因

空汙拉警報 嘉義縣天空灰濛濛環保局啟動應變防汙

相關新聞

聚焦細節、長遠實踐！設計總監始於真誠的設計哲學

「畫出來的圖面，能否實際落實，考驗個人的設計功力，一點點的差異都是需要學習的地方，也是我認為設計有趣的原因，激勵我在這條路上保持熱忱。」

2＋1的快樂秘密 現代美學寓所

由於原格局還算符合小家庭需求，在避免過度更動前提下，僅將客廳沙發背靠的多功能房實牆改為灰玻隔間，不僅能優化公領域多向景深穿透，同時也適度保有隱私。

投保、繳費秒完成！LINE Pay保險平台集結11家保險公司

有別於傳統投保一定要透過業務員，需要實體見面或是書面文件來往數次才能完成投保，習慣透過網路完成各種生活大小事的年輕世代，...

草莓、哈根達斯無限吃 101種「下午茶吃到飽」399元

「馬辣下午茶」回來了！連鎖麻辣鍋「馬辣」於前年暑假時期，曾限時推出「下午茶」方案，標榜可以無限品嚐水果、甜點、哈根達斯冰...

7-ELEVEN推「哈利波特疾集！魔法現身」集點、快閃購

哈利波特聯名集點活動首登場！7-ELEVEN全店集點3月23日至4月19日推出「哈利波特疾集！魔法現身」集點、門市快閃購...

2022新表／Seiko端出「高顏值」潛水表 用日式美學打造門面

在過去SEIKO集團，旗下品牌都是選擇一同曝光年度新表款，不過由於Grand Seiko將首度參與3月底登場的鐘表與奇蹟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。