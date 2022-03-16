軍規等級保護！Bell & Ross新款潛水表 預約夏日愜意

如果春天來了，那麼夏天還會遠嗎？鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）推出2022新款，首波主打新品BR 03-92 Diver Ｗhite潛水腕表，方正、鮮明的運動氣息與高規格的防水性能，似乎也預約了夏日出遊、海灘或游泳的愜意時光。

03-92 Diver White的表款靈感來自冰凍中的水世界，因此將表盤的顏色飾以白色，這在品牌過去常見的黑、綠、藍色等慣用色彩、並不常見。事實上，白色同時讓人聯想到了浮在水面上的冰塊、低溫，更有著純粹。雖然使用白色，但面盤屬於啞光調性，同時金屬化的處理，讓面盤將帶有虹彩般的迷人反射。

42毫米、精鋼表殼內使用了自動上鍊機械機芯，並具備時間顯示、日期顯示與防水300米性能，並通過ISO 6425的防水標準測試；同時有別於過往，本次Bell & Ross再將表盒「升級」，使用了軍事等級、攝影迷愛用的Pelican防水表盒，訂價則為12萬3,200元。