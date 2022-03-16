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營造睡前儀式感 AGRICOLA 天然精油助身心放鬆

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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繁忙的生活步調讓疲勞與壓力長期累積，而平日養成的不良習慣包括咖啡因攝取、夜間運動、長時間3C藍光刺激等也讓維持有品質的睡眠變得更加困難。芳療品牌AGRICOLA植物者推出天然單方精油、複方精油以及聖約翰草茶，幫助舒緩精神，創造專屬自己的睡前儀式。

睡前儀式之一：單方精油、搖籃曲複方精油

無論是使用擴香儀、水氧機，或是簡單地將精油滴在擴香木或寢具上，讓精油的純淨植物香氣味心靈打開一扇出口，是破解數羊魔咒最自然療癒的方式之一。若是因情緒低落、憂鬱而失眠，柑橘類的精油包括 佛手柑、柑橘、苦橙葉能化身為一道溫煦的陽光幫助掃除內心的陰霾；而面對焦慮的情緒導致睡不沉的時候，根部以及樹脂類的精油像是岩蘭草、纈草、岩玫瑰、乳香等則能帶來安穩的支撐力量。因為打擊、驚嚇或是焦慮而情緒高亢、心跳過快時可嘗試調和乳香或是依蘭依蘭，甜馬鬱蘭與羅馬洋甘菊則能產生溫暖和煦的感受。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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若不擅長使用單方精油，也可以直接選擇專為睡不好的夜晚所配方的搖籃曲複方精油，融合純淨植物油與複方精油，可以直接滾動於太陽穴、人中、胸口等處後按摩，在放鬆身體緊繃的同時，也讓植物純粹的氣息鬆綁心靈的枷鎖。

睡前儀式之二：聖約翰草茶

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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睡前1-2小時，用溫熱的花草茶，與自己獨處，無咖啡因的花草茶也是最溫暖心靈的療癒儀式。聖約翰草是歐陸歷史久遠的藥草植物，命名來自於聖經的施洗者約翰，象徵著保護、祝福與驅散邪惡，自古以來即與「療癒」劃上等號，被認為具有提振情緒與平衡心神的正面能量，將聖約翰草曬乾切碎後，最常被用來製作浸泡油或是直接沖泡熱水作為幫助舒眠的藥草茶飲。在熱水充分的浸潤下，聖約翰草茶甘甜且充滿陽光的香氣溫柔釋放，為夜晚休息前的心緒譜出最溫柔的樂章。

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睡眠 咖啡

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