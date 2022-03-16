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IU李知恩無瑕疵美肌好羨慕 最愛用保養品居然靠蜂膠

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
CNP蜂膠能量彈潤眼霜／50ml／1,250元。記者劉小川／攝影
CNP蜂膠能量彈潤眼霜／50ml／1,250元。記者劉小川／攝影

年僅27的韓星IU李知恩，有著絕佳的膚質，臉上幾乎看不到毛孔，肌膚狀況更是維持穩定，之前演出「德魯納酒店」的社長一角時，更讓大家羨慕，到底該如何維持好膚質呢？原來IU最愛用品，就是自己代言的南韓國民藥粧保養牌CNP Laboratory，年度新品蜂膠系列，開啟肌膚彈潤光采，讓保濕、彈潤、舒緩一次到位。

IU最愛用的單品，就是CNP Laboratory的CNP蜂膠能量彈潤安瓶，暱稱是IU光瓶、激光安瓶，她也在為品牌連續代言5年，看來粉絲們跟保養控們都已認證的保養首選。

韓藥妝銷售排行榜第一名的CNP Laboratory 明星蜂膠系列，今年推出新品「蜂膠能量彈潤精華液」、「蜂膠能量彈潤眼霜」、「CNP蜂膠能量胺基酸潔膚凝膠」，也正式加入蜂膠家族，提供肌膚的滿滿蜂膠能量。

為了讓肌膚更穩定健康，CNP推出蜂膠能量彈潤精華液來取代化妝水，添加蜂膠萃取含量高達 1,000ppm，幫助在洗臉後的第一保養黃金時間裡，有效的修護肌膚，注入保濕與營養能量。CNP蜂膠能量彈潤眼霜含有豐富蜂膠萃取的高營養濃縮凝膠配方，質地好吸收，可集中修護細紋與彈力缺乏的困擾部位。

CNP Laboratory蜂膠能量彈潤安瓶＃激光安瓶，也稱＃IU安瓶。記者劉小川／攝影
CNP Laboratory蜂膠能量彈潤安瓶＃激光安瓶，也稱＃IU安瓶。記者劉小川／攝影
IU的好膚質，怎麼養成呢？圖／摘自IU IG
IU的好膚質，怎麼養成呢？圖／摘自IU IG
CNP蜂膠能量彈潤精華液／150ml／1,150元。液記者劉小川／攝影
CNP蜂膠能量彈潤精華液／150ml／1,150元。液記者劉小川／攝影
CNP Laboratory 為您注入滿滿的蜂膠能量，跟IU一起發光。圖／CNP提供
CNP Laboratory 為您注入滿滿的蜂膠能量，跟IU一起發光。圖／CNP提供
韓國藥妝銷售排行榜第一名的CNP Laboratory 明星蜂膠系列。圖／CNP提供
韓國藥妝銷售排行榜第一名的CNP Laboratory 明星蜂膠系列。圖／CNP提供

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