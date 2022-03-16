IU李知恩無瑕疵美肌好羨慕 最愛用保養品居然靠蜂膠

年僅27的韓星IU李知恩，有著絕佳的膚質，臉上幾乎看不到毛孔，肌膚狀況更是維持穩定，之前演出「德魯納酒店」的社長一角時，更讓大家羨慕，到底該如何維持好膚質呢？原來IU最愛用品，就是自己代言的南韓國民藥粧保養牌CNP Laboratory，年度新品蜂膠系列，開啟肌膚彈潤光采，讓保濕、彈潤、舒緩一次到位。

IU最愛用的單品，就是CNP Laboratory的CNP蜂膠能量彈潤安瓶，暱稱是IU光瓶、激光安瓶，她也在為品牌連續代言5年，看來粉絲們跟保養控們都已認證的保養首選。

韓藥妝銷售排行榜第一名的CNP Laboratory 明星蜂膠系列，今年推出新品「蜂膠能量彈潤精華液」、「蜂膠能量彈潤眼霜」、「CNP蜂膠能量胺基酸潔膚凝膠」，也正式加入蜂膠家族，提供肌膚的滿滿蜂膠能量。