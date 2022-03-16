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礁溪最高裸湯、180度全景房 麒麟希爾頓酒店6月中開幕
去年因疫情宣布裁員、停業改裝的礁溪麒麟Kilin JiaoXi，確定加盟希爾頓全球酒店集團(Hilton Worldwide Holdings Inc.)，預將於今年6月中旬開幕，屆時將成為台灣第一家希爾頓品牌的度假酒店。業者表示，目前酒店都還在整修升級中，尚無法對外公開實景照片；至於房價還須經總部審核，預計4月底、5月初會較為明朗。
「宜蘭麒麟希爾頓逸林度假酒店」(DoubleTree Resort by Hilton Yilan)延攬前台北新板希爾頓酒店(Hilton Taipei Sinban Hotel)總經理吳宏一(Joey Wu)擔任總經理，他擁有超過26年的餐飲與酒店籌備經驗。
自去年8月起封館改裝的麒麟希爾頓逸林度假酒店，館內外正進行軟硬體維修與升級，最強主打是180度視角的「全景套房」，強調在房間裡就能泡湯兼欣賞蘭陽平原美景。其次是館內頂樓還有礁溪最高的戶外裸湯，可邊泡湯邊遠眺龜山島，這也是原本飯店的招牌特色；另設有游泳池、健身房，以及全日餐廳、特色主題餐廳等。
酒店所在位置絕佳，過去也是許多旅客評為高CP值的選擇；鄰近湯圍溝溫泉公園、五峰旗風景區、林美石磐步道等人氣景點，步行至礁溪火車站僅約5分鐘可達。
據了解，館內的新設計將融入當代美學與幾何風格，大量採用森林、植栽等意象，風格典雅愜意。改裝後將有147間客房，每間都備有景觀湯屋，搭配席夢思獨立筒床墊、Nespresso膠囊咖啡機、TOTO免治馬桶等，可以在房間賞景泡湯，享用碳酸氫鈉泉冷熱原湯後，飲杯咖啡、舒適入眠。
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