克微粒高科技奈米薄膜口罩 99% 攔截空氣中懸浮微粒

圖 / 有.設計 uDesign 提供

無論外出還是工作期間都需長時間配戴口罩，回家後卻發現鼻子裡還是灰灰黑黑的？這些其實都是工作過程中所產生的空氣汙染，克微粒高科技奈米薄膜口罩，99% 全面阻截空氣裡的有害物質，守護你的健康，更能放心工作。

克微粒口罩採用最高規規格的薄膜材料作為過濾層，力抗 PM0.075 奈米級細懸浮微粒，99% 全面阻截。薄膜微孔大面積微孔洞設計，空氣進出交換快速，甩開煩躁濕黏，還你親膚乾爽。高規格的防油煙粒子、化學氣膠油煙、汽機車排放油霧原地駁回，不需再用我們的肺部作為空氣清淨機。

克微粒口罩除了高效過濾保護自己的同時，口罩可以水洗或是噴酒精再使用，一個克微粒可以抵5 -7個N95 口罩，當我們保護自己的同時，減少垃圾產出，更環保，讓我們一起為地球盡一份心力。

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