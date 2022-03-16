修杰楷練身體被網球難倒 傳授華燈「葛檢」穿搭守則
義大利時尚品牌Brunello Cucinelli（簡稱BC）舉行春夏系列發表活動，邀請到修杰楷出席示範新品穿搭，最近忙著為《華燈初上》第三季宣傳的他換上BC淺藍色亞麻西裝，擺脫在劇中飾演角色「葛檢」的陰險形象，展現清新帥氣的都會風格。
時常受邀參與時尚活動的修杰楷，其實也不乏嘗試各種造型的機會。不過他本人則表示，自己平常穿搭偏好運動風和大地色系這兩大重點：「因為要帶小孩，所以比較喜歡穿得舒服自在一點。」他特別讚賞BC的面料材質很適合台灣的氣候，也很欣賞品牌強調的職人精神：「這部分無法用科技取代，穿在身上的溫度是會讓人感動的。」
最近氣溫越來越熱，不少人都會在夏天正式到來前把握時間瘦身、減肥，修杰楷表示自己平常大多是為了戲劇維持好狀態才會去特別鍛煉身材，更表示到了一定年紀比較不在意這些：「反而是穿得自在、生活豐富最重要。」平常他喜歡騎腳踏車、在家裡做高強度間接性運動，最近有在學網球、高爾夫：「但是我發現好像蠻難的，所以有點呈現半放棄狀態。」被問到品牌有沒有衣服適合「葛檢」，他想了幾秒說：「他如果穿BC的衣服出去看起來會真的會很像有收賄啦！可能要選一些簡單、不太外顯的外套比較適合。」
Brunello Cucinelli春夏男裝以重拾優雅著裝的樂趣為概念，並將不同款式的休閒風格西裝混搭，讓男人「簡單穿也能很有型」。整體配色像是優雅的文藝小說，以米白色調、灰色系、藍色調等為主軸，柔和的西裝褲線條大大增添了隨性氣息，無論是成套西裝或是西裝外套搭牛仔褲，不同面料的層次趣味和不同色彩的彼此碰撞，都散發一種不經意的優雅姿態。材質網羅經典的全棉到夏日寵兒亞麻，再到精美雅致的初剪羊毛呢，另外也有強調舒適度的針織單品，以條紋元素、海軍藍配色等帶來航海風情。多款不同面料的背心也提供更多層次搭配的靈感，天空藍、粉紅色襯衫，透過領口、袖口隱隱露出，點綴一絲柔和俏皮氣息。
女裝以鮮明的飽和色調像是動感紅、礦物黃和翠竹綠搭配淺米色、淡藍色、都市灰等廣泛多樣的經典中性色，注入更柔和的調性。羊毛針織搭配羽毛與亮片材質，嵌花毛衣採用粗細不一的malfilé紗線，以立體效果和反光元素生動演繹豹紋圖案，將日常與奢華細膩完美融結合。
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