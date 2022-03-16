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FENDI logo方變橢圓！O' Lock腕表根本手環超百搭好物
新款FENDI O'Lock腕表系列，是品牌珠寶藝術總監、FENDI家族的Delfina Delettrez Fendi為FENDI 2022春夏女士時裝秀所設計的全新作品。靈感來自於FENDI 2021秋冬女裝系列首次推出的O'Lock珠寶，可以說是品牌拉近了腕表與時尚珠寶領域之間的距離的最新力作，也是首個完全融入當季女裝系列的腕表。
O'Lock腕表系列共兩款設計，從流暢現代的線條延伸而出，讓人聚焦獨一無二的橢圓形FF logo圖案輪廓，FENDI一直以來的方形 FF logo 圖案重新演繹的傑作。O'Lock logo圖案的橢圓形橫款腕表中搭配典雅風格的鍊式表帶，備有金色與半金雙色兩種型號；纖細直款腕表則搭配時尚感十足的硬式表帶，備有金與銀雙色可選，也都分別提供鑲飾水鑽的設計，能完美混搭深受喜愛的FENDI O'Lock珠寶系列。
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