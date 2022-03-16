FENDI logo方變橢圓！O' Lock腕表根本手環超百搭好物

新款FENDI O'Lock腕表系列，是品牌珠寶藝術總監、FENDI家族的Delfina Delettrez Fendi為FENDI 2022春夏女士時裝秀所設計的全新作品。靈感來自於FENDI 2021秋冬女裝系列首次推出的O'Lock珠寶，可以說是品牌拉近了腕表與時尚珠寶領域之間的距離的最新力作，也是首個完全融入當季女裝系列的腕表。

O'Lock腕表系列共兩款設計，從流暢現代的線條延伸而出，讓人聚焦獨一無二的橢圓形FF logo圖案輪廓，FENDI一直以來的方形 FF logo 圖案重新演繹的傑作。O'Lock logo圖案的橢圓形橫款腕表中搭配典雅風格的鍊式表帶，備有金色與半金雙色兩種型號；纖細直款腕表則搭配時尚感十足的硬式表帶，備有金與銀雙色可選，也都分別提供鑲飾水鑽的設計，能完美混搭深受喜愛的FENDI O'Lock珠寶系列。 FENDI O' Lock系列腕表系是首個完全融入當季女裝系列的腕表。圖／FENDI提供 FENDI O' Lock系列水鑽FF LOGO腕表，88,500元。圖／FENDI提供 FENDI O' Lock系列水鑽FF LOGO腕表，63,400元。圖／FENDI提供 FENDI O' Lock系列水鑽FF LOGO腕表，價格店洽。圖／FENDI提供 FENDI O' Lock系列腕表系是首個完全融入當季女裝系列的腕表。圖／FENDI提供 FENDI O' Lock系列FF LOGO腕表，44,500元。圖／FENDI提供 FENDI O' Lock系列水鑽FF LOGO腕表，65,500元。圖／FENDI提供 FENDI O' Lock系列FF LOGO腕表，49,800元。圖／FENDI提供