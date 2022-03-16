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法國腿精維密天使秀CHAUMET新珠寶 重現皇后氣場
法國珠寶品牌CHAUMET，曾是法國約瑟芬皇后（Empress Joséphine）的御用珠寶商；Joséphine系列正是以這為繆思為靈感創作的當代珠寶系列，將冠冕變成為戒指，並以皇后最鍾愛的梨形鑽石作為這個以她名字來命名的系列的設計元素。與約瑟芬皇后一樣，在前衛的時尚典範與莊嚴高尚的皇后兩個身份之間取得完美平衡。品牌發表Joséphine系列最新創作，並邀請曾為維密天使的法國名模Cindy Bruna拍攝一系列「風雅於型，自在於心」的形象大片。
Cindy Bruna演繹的作品，包括最新推出的Joséphine Duo Éternel和Joséphine Aigrette系列。CHAUMET大膽擁抱色彩和珍珠，體現品牌自由活潑的藝術風格，並捕捉約瑟芬皇后的多變面貌：Aigrette以標誌性的V形冠冕設計托起中央主石，穿插不對稱的設計；Duo Éternel系列新品則以交織的鏤空梨形圖案融入傳統toi-et-moi戒指的精髓，呈現金屬消失的奇妙視覺效果。訂製系列的Joséphine Valse Impériale和 Joséphine Aigrette Impériale高級珠寶新作，聚焦約瑟芬皇后最鍾愛的梨形切工，營造高雅又奪目的配戴效果。
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