FENDI春夏「就是要出門狂歡」 自我風情的迪斯可年代

以藝術的風采、迪斯可的復古華麗作為點綴，FENDI釋出全新2022春夏系列女裝形象圖，在插畫家Antonio Lopez的繽紛圖像中，展現FENDI First、Baguette系列包款的時髦輪廓，也以光澤面料材質，呈現時裝的多變風格。

2022春夏系列是女裝創意總監Kim Jones在FENDI上任後推出的第二場時裝秀，以現代視角詮釋迪斯可黃金時代的炫目魅力，傳達FENDI所體現的多元個性、柔美女性化，因此，借鏡了典藏檔案中時尚插畫師Antonio Lopez為品牌手繪的logo圖案，作為靈感發想，Antonio Lopez經常流連在1970年代紐約當紅的傳奇夜店「54 俱樂部」，此地堪稱美國夜生活的經典代表，散發奢華絢爛的名流氛圍，也群集了熱愛表現自我的人們，Kim Jones曾說，「我不斷尋找Karl在FENDI所留下的各項珍貴資產，同時也觀察他身邊同時代的人或他感興趣的人，Lopez是Karl的好友，擁有超前思維、包容遠見，包括藝術家Andy Warhol、攝影師Steven Meisel、畫家David Hockney都敬仰他，我想讓新一代的消費者認識這名藝術家。」