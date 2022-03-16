FENDI春夏「就是要出門狂歡」 自我風情的迪斯可年代
以藝術的風采、迪斯可的復古華麗作為點綴，FENDI釋出全新2022春夏系列女裝形象圖，在插畫家Antonio Lopez的繽紛圖像中，展現FENDI First、Baguette系列包款的時髦輪廓，也以光澤面料材質，呈現時裝的多變風格。
2022春夏系列是女裝創意總監Kim Jones在FENDI上任後推出的第二場時裝秀，以現代視角詮釋迪斯可黃金時代的炫目魅力，傳達FENDI所體現的多元個性、柔美女性化，因此，借鏡了典藏檔案中時尚插畫師Antonio Lopez為品牌手繪的logo圖案，作為靈感發想，Antonio Lopez經常流連在1970年代紐約當紅的傳奇夜店「54 俱樂部」，此地堪稱美國夜生活的經典代表，散發奢華絢爛的名流氛圍，也群集了熱愛表現自我的人們，Kim Jones曾說，「我不斷尋找Karl在FENDI所留下的各項珍貴資產，同時也觀察他身邊同時代的人或他感興趣的人，Lopez是Karl的好友，擁有超前思維、包容遠見，包括藝術家Andy Warhol、攝影師Steven Meisel、畫家David Hockney都敬仰他，我想讓新一代的消費者認識這名藝術家。」
Antonio Lopez的作品在FENDI春夏系列轉變全新面貌，畫作中的筆觸以優雅抽象的方式，出現在奶油色長衫和絲質襯衫上；或是運用嵌花皮革、精心設計的蕾絲和閃亮的緹花表現，以織錦工藝織出色彩繽紛的Baguette包身，Peekaboo包款也變為生動的藝術品。琺瑯髮飾上的百合花圖案，取材自Lopez插畫作品；有機玻璃材質髮箍、漸層色金屬飾品，則表現出頹廢感十足的熱帶風情。FENDI First鞋款的樹脂材質鞋跟，也有1970年代的嫵媚；FENDI First包款上亮面皮革與色彩濃烈的條紋圖案，體現了狂放不羈的態度，用以呼應Kim Jones創作春夏季的初衷：「女人們都需要放鬆一點，準備好精心打扮、出門狂歡。我們已經在家關了這麼久，我想這就是我們現在所需要的。」
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