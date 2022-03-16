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安海瑟薇減齡穿搭超甜美 手上迷你包也好搶眼

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
安海瑟薇穿Christopher John Rogers 2022早春的彩色褲裝，拎VERSACE春夏新作La Medusa迷你包。圖／達志影像
安海瑟薇穿Christopher John Rogers 2022早春的彩色褲裝，拎VERSACE春夏新作La Medusa迷你包。圖／達志影像

安海瑟薇（Anne Hathaway）最近忙著宣傳影集《新創玩家》，同時也大秀各種時尚穿搭。日前才以VERSACE銀色禮服穿出性感，今日則換上Christopher John Rogers 2022早春的彩色褲裝參與The Late Show With Stephen Colbert節目錄影，展現駕馭各種風格服裝的高超能力。狀態超好的她穿著小背心搭高馬尾，有種瞬間減齡回到25歲的感覺。

更值得一提的是，她手上的迷你包是VERSACE春夏新作，之前Gigi和Bella超模姐妹在廣告拎的就是這款包，也讓這款包成功搶走不少消費者的目光，成為新一季的話題包款之一。

這款VERSACE春夏全新打造的La Medusa迷你包是La Medusa系列新成員，配以獨特VERSACE鍊帶造型筆挺提把手柄，展現鮮明嫵媚的態度。另提供可拆式肩帶，方便隨意替換搭配造型，磁扣和掀蓋則以優雅的方式妥善保護隨身物品。包面中央的Medusa飾牌，則是此系列鮮明的正字標記。除了安海瑟薇使用的DV藍色款之外，也有黑色和金色光滑漆皮款、鮮橙黃、藍綠色可選擇，包身內裡的撞色細節也注入一絲使用上的小樂趣。

安海瑟薇穿Christopher John Rogers 2022早春的彩色褲裝，拎VERSACE春夏新作La Medusa迷你包。圖／達志影像
安海瑟薇穿Christopher John Rogers 2022早春的彩色褲裝，拎VERSACE春夏新作La Medusa迷你包。圖／達志影像
包身內裡的撞色細節也注入一絲使用上的小樂趣。圖／VERSACE提供
包身內裡的撞色細節也注入一絲使用上的小樂趣。圖／VERSACE提供
包面中央的Medusa飾牌，則是此系列鮮明的正字標記。圖／VERSACE提供
包面中央的Medusa飾牌，則是此系列鮮明的正字標記。圖／VERSACE提供
VERSACE春夏全新打造的La Medusa迷你包是La Medusa系列新成員，配以獨特VERSACE鍊帶造型筆挺提把手柄，展現鮮明嫵媚的態度。圖／VERSACE提供
VERSACE春夏全新打造的La Medusa迷你包是La Medusa系列新成員，配以獨特VERSACE鍊帶造型筆挺提把手柄，展現鮮明嫵媚的態度。圖／VERSACE提供
Gigi和Bella超模姐妹在廣告拎的就是La Medusa迷你包，也讓這款包成功搶走不少消費者的目光，成為新一季的話題包款之一。圖／VERSACE提供
Gigi和Bella超模姐妹在廣告拎的就是La Medusa迷你包，也讓這款包成功搶走不少消費者的目光，成為新一季的話題包款之一。圖／VERSACE提供
包面中央的Medusa飾牌，則是此系列鮮明的正字標記。圖／VERSACE提供
包面中央的Medusa飾牌，則是此系列鮮明的正字標記。圖／VERSACE提供
包面中央的Medusa飾牌，則是此系列鮮明的正字標記。圖／VERSACE提供
包面中央的Medusa飾牌，則是此系列鮮明的正字標記。圖／VERSACE提供
VERSACE春夏全新打造的La Medusa迷你包是La Medusa系列新成員，配以獨特VERSACE鍊帶造型筆挺提把手柄，展現鮮明嫵媚的態度。圖／VERSACE提供
VERSACE春夏全新打造的La Medusa迷你包是La Medusa系列新成員，配以獨特VERSACE鍊帶造型筆挺提把手柄，展現鮮明嫵媚的態度。圖／VERSACE提供
包身內裡的撞色細節也注入一絲使用上的小樂趣。圖／VERSACE提供
包身內裡的撞色細節也注入一絲使用上的小樂趣。圖／VERSACE提供

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