安海瑟薇減齡穿搭超甜美 手上迷你包也好搶眼

安海瑟薇（Anne Hathaway）最近忙著宣傳影集《新創玩家》，同時也大秀各種時尚穿搭。日前才以VERSACE銀色禮服穿出性感，今日則換上Christopher John Rogers 2022早春的彩色褲裝參與The Late Show With Stephen Colbert節目錄影，展現駕馭各種風格服裝的高超能力。狀態超好的她穿著小背心搭高馬尾，有種瞬間減齡回到25歲的感覺。

更值得一提的是，她手上的迷你包是VERSACE春夏新作，之前Gigi和Bella超模姐妹在廣告拎的就是這款包，也讓這款包成功搶走不少消費者的目光，成為新一季的話題包款之一。