秒殺級高級珠寶！Boucheron閃獻印度大君的珠寶甲冑

如果有機會重回歷史上的某一個年代、一探某個君王的奢華收藏,你最想認識的會是哪一位?法國高級珠寶品牌寶詩龍(Boucheron)今日推出全新高級珠寶系列Histoire de Style, New Maharajahs,不僅令歷史重返1928年,更再度將鑽石與水晶巧妙結合,呈現品牌創意總監Claire Choisne對高級珠寶「純淨度(Purity)」的仙氣可能演示。

Maharajahs是印度文中「大君」(或稱大公)之意。1928年時,Maharajahs的君王布品達辛格(Bhupindar Singh )在結束一場在英國的會議後,帶著六大箱寶石來到了巴黎。這些多達8000克拉的寶石,最後向Boucheron下訂了149件珠寶,然而Maharajahs大君只有唯一的要求,必須以他原本世襲、搜羅而來的寶石,但假以法國、而非傳統亞洲如印度的精湛工藝。

品牌創意總監Claire Choisne在Boucheron的資料庫中發掘出這批149件原始草稿,「她們」多數符合1930年代印度美學的風格:多層次、披掛式、華美的色彩,然而除了少數一兩款曾在公眾前展示,悉數都仍隱藏在歷史的薄霧紗幕之中。Claire Choisne因此以草稿為靈感帶來全新系列,他並表示,「我企圖將這些風格獨具的設計傳送至21世紀,為今日的女大君及大君-那些意欲表彰自我調性與風格的女仕與男仕-玩轉出新意」。

珠寶今年一月在巴黎發表,中途曾展出日本,來到台灣已是全球第三站,但令人驚訝的是,帶有有色寶石的款式已全數售出,展現本系列驚人的秒殺魅力。究竟:這批Histoire de Style, New Maharajahs的特殊之處為何?

拆解組合式、一物多用的大件式珠寶成為本次亮點之一。印度文化中象徵聖潔的蓮花、女仕裝飾與婚禮時使用的結婚手鐲,都成為設計的手法或表現樣態。也由於品牌創意總監Claire Choisne也早早倡議,設計的自由、穿戴的自由等概念,這也從本次釋出的照片中發現,同一款珠寶同時配載在男性與女性身上,甚至變化成不同部位,時而成為髮飾、時而變成胸針。

而最要的一張主視覺中,更讓人發現:模特兒大膽同時將三款不同的高級珠寶配戴成同一造型,據了解,這正是Claire Choisne的創作原意:將原本印度大君身上披掛式的珠寶「甲冑」,抽去過多色彩,但改以白鑽、透亮或霧面的水晶,加以雕琢線條,呈現出源自印度、但更為簡約、純淨脫俗的當代法式高級珠寶風格。

其中不容錯過的重量級單品首推一件New Maharani尊爵蓮花白金鑽石項鍊,除了翻轉寶石思維,更顛覆珠寶等於權力、為他人而配戴的意識,可自由拆解,共有三種不同組合配戴方式;另一款New Maharani Cristal項鍊,則自傳統印度長項鍊取經,但在末端以鑽石的白金繩結收尾,同時項鍊兩端墜石再經瓜型切割、別具巧思。