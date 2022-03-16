秒殺級高級珠寶！Boucheron閃獻印度大君的珠寶甲冑

如果有機會重回歷史上的某一個年代、一探某個君王的奢華收藏，你最想認識的會是哪一位？法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日推出全新高級珠寶系列Histoire de Style, New Maharajahs，不僅令歷史重返1928年，更再度將鑽石與水晶巧妙結合，呈現品牌創意總監Claire Choisne對高級珠寶「純淨度（Purity）」的仙氣可能演示。

Maharajahs是印度文中「大君」（或稱大公）之意。1928年時，Maharajahs的君王布品達辛格（Bhupindar Singh ）在結束一場在英國的會議後，帶著六大箱寶石來到了巴黎。這些多達8000克拉的寶石，最後向Boucheron下訂了149件珠寶，然而Maharajahs大君只有唯一的要求，必須以他原本世襲、搜羅而來的寶石，但假以法國、而非傳統亞洲如印度的精湛工藝。

品牌創意總監Claire Choisne在Boucheron的資料庫中發掘出這批149件原始草稿，「她們」多數符合1930年代印度美學的風格：多層次、披掛式、華美的色彩，然而除了少數一兩款曾在公眾前展示，悉數都仍隱藏在歷史的薄霧紗幕之中。Claire Choisne因此以草稿為靈感帶來全新系列，他並表示，「我企圖將這些風格獨具的設計傳送至21世紀，為今日的女大君及大君－那些意欲表彰自我調性與風格的女仕與男仕－玩轉出新意」。

珠寶今年一月在巴黎發表，中途曾展出日本，來到台灣已是全球第三站，但令人驚訝的是，帶有有色寶石的款式已全數售出，展現本系列驚人的秒殺魅力。究竟：這批Histoire de Style, New Maharajahs的特殊之處為何？

拆解組合式、一物多用的大件式珠寶成為本次亮點之一。印度文化中象徵聖潔的蓮花、女仕裝飾與婚禮時使用的結婚手鐲，都成為設計的手法或表現樣態。也由於品牌創意總監Claire Choisne也早早倡議，設計的自由、穿戴的自由等概念，這也從本次釋出的照片中發現，同一款珠寶同時配載在男性與女性身上，甚至變化成不同部位，時而成為髮飾、時而變成胸針。

而最要的一張主視覺中，更讓人發現：模特兒大膽同時將三款不同的高級珠寶配戴成同一造型，據了解，這正是Claire Choisne的創作原意：將原本印度大君身上披掛式的珠寶「甲冑」，抽去過多色彩，但改以白鑽、透亮或霧面的水晶，加以雕琢線條，呈現出源自印度、但更為簡約、純淨脫俗的當代法式高級珠寶風格。

其中不容錯過的重量級單品首推一件New Maharani尊爵蓮花白金鑽石項鍊，除了翻轉寶石思維，更顛覆珠寶等於權力、為他人而配戴的意識，可自由拆解，共有三種不同組合配戴方式；另一款New Maharani Cristal項鍊，則自傳統印度長項鍊取經，但在末端以鑽石的白金繩結收尾，同時項鍊兩端墜石再經瓜型切割、別具巧思。