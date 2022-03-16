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TASAKI高級珠寶全台巡展 珍珠鑽石刻畫水的百態千姿
享譽全球的國際高級珠寶品牌TASAKI，今年春季高級珠寶展自即日起至2022年5月8日止於全台TASAKI精品店巡迴展出，共有超過40件高級珠寶作品特地來台，以創意總監Prabal Gurung的創作為主軸，突破珍珠傳統界限，將對大自然的仰慕，打造成一件件蘊含海洋生機的珠寶，富含想像力的生動創作，是本次展出的鑑賞重點。
由高處飛瀉而下的壯觀瀑布，啟發了Waterfall系列珠寶的創作，運用錯落點綴的珍珠或鑽石，交織成瑰麗流蘇，刻劃流水奔騰而下、水花飛濺的景致，在陽光照耀下，釋放出溫潤亮眼的光芒。同樣是描繪水的姿態，Cascade 系列藉由太陽折射照耀出清澈流水的迷人光芒，曲折的線條猶如溪水在大石之間交錯滴流，典雅珍珠與亮眼鑽石相互輝映。
Aurora系列則以白金、大小不一的珍珠、鑽石、藍寶石，共同捕寫出海洋在陽光下豐富多變的光影之美。最後，Cove系列的靈感源自於孕育珍珠的海灣，系列的主要設計元素就是被廣闊海洋掏蝕形成的圓弧線條，鑲上猶如粼粼波光的閃耀鑽石，最後點綴上來自大海的珍珠，是TASAKI獻給大自然的絕佳禮讚。
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