TASAKI高級珠寶全台巡展 珍珠鑽石刻畫水的百態千姿

享譽全球的國際高級珠寶品牌TASAKI，今年春季高級珠寶展自即日起至2022年5月8日止於全台TASAKI精品店巡迴展出，共有超過40件高級珠寶作品特地來台，以創意總監Prabal Gurung的創作為主軸，突破珍珠傳統界限，將對大自然的仰慕，打造成一件件蘊含海洋生機的珠寶，富含想像力的生動創作，是本次展出的鑑賞重點。

由高處飛瀉而下的壯觀瀑布，啟發了Waterfall系列珠寶的創作，運用錯落點綴的珍珠或鑽石，交織成瑰麗流蘇，刻劃流水奔騰而下、水花飛濺的景致，在陽光照耀下，釋放出溫潤亮眼的光芒。同樣是描繪水的姿態，Cascade 系列藉由太陽折射照耀出清澈流水的迷人光芒，曲折的線條猶如溪水在大石之間交錯滴流，典雅珍珠與亮眼鑽石相互輝映。