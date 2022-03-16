2022新表／新配色、熊貓面來搶市！天梭表再造下一款熱門腕表
天梭表（TISSOT）在去年無論是自動上鍊款，還是石英款都成搶手貨的PRX 40 205系列腕表，今年則帶來驚喜，除了備有新配色，近期市場最夯的「熊貓面」計時碼表款，也一同現身。另外，已成TISSOT招牌的Seastar 2000系列則呈現新色面盤和全新表帶款，讓潛水表迷都很期待。
PRX 40 205系列表款，因為外觀復刻了1978年的經典腕表設計，雋永的復古美學，可說席捲了不同年齡層消費者，更讓天梭表的營收達到疫情後的新高峰。所以，品牌在今年就趁勝追擊，在表徑40毫米的自動上鍊款，推出綠色表面、18K玫瑰金搭配藍面設計，讓人耳目一新。但若只是改變配色，並沒有辦法滿足市場對這系列表款的期待，於是，TISSOT就祭出了全新PRX 40 205系列計時碼表，搭載由知名7750機芯修改而來的A05.H31自動上鍊計時機芯，提供60小時動力儲存。最特別的是TISSOT還讓這系列表款，以被暱稱為「熊貓面」的對比色表盤配置呈現，一共有藍與白、銀和黑的配色選擇，果然一曝光之後，就在網路上掀起熱烈討論。
而高規格卻是親民價的「潛水表之王」Seastar系列，去年首度上市專業版2000表款，具備陶瓷表圈、排氦裝置、可深潛達600公尺，更通過ISO 6425認證，強大性能為表迷所津津樂道，銷售成績也不俗。2022年的Seastar 2000系列專業腕表則是小改款，打造了黑色PVD精鋼表殼搭配漸層藍面，以及金色指針加上金色刻度表圈的版本，分別以織物或是橡膠表帶呈現，更能凸顯上手時的帥氣。
值得一提的是，天梭表也觀察到女性消費者對於這兩款熱門表的喜愛，因此像是PRX 40 205系列新款石英表，除了40毫米表徑版本，還推出35毫米的選擇。並提供包括銀色、藍色和淺藍、綠色表面的設計，甚至還有鍍上金色的款式。此外，Seastar 1000系列本來就是主打大表徑，但今年同樣在石英款，備有36毫米的腕表，並升級使用礦物玻璃來製作表圈，質感更勝以往。有基本的藍、黑表面之外，還首度在這系列加入了白色表盤，就是要討女性的歡心。
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