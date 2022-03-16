2022新表／新配色、熊貓面來搶市！天梭表再造下一款熱門腕表

天梭表（TISSOT）在去年無論是自動上鍊款，還是石英款都成搶手貨的PRX 40 205系列腕表，今年則帶來驚喜，除了備有新配色，近期市場最夯的「熊貓面」計時碼表款，也一同現身。另外，已成TISSOT招牌的Seastar 2000系列則呈現新色面盤和全新表帶款，讓潛水表迷都很期待。

PRX 40 205系列表款，因為外觀復刻了1978年的經典腕表設計，雋永的復古美學，可說席捲了不同年齡層消費者，更讓天梭表的營收達到疫情後的新高峰。所以，品牌在今年就趁勝追擊，在表徑40毫米的自動上鍊款，推出綠色表面、18K玫瑰金搭配藍面設計，讓人耳目一新。但若只是改變配色，並沒有辦法滿足市場對這系列表款的期待，於是，TISSOT就祭出了全新PRX 40 205系列計時碼表，搭載由知名7750機芯修改而來的A05.H31自動上鍊計時機芯，提供60小時動力儲存。最特別的是TISSOT還讓這系列表款，以被暱稱為「熊貓面」的對比色表盤配置呈現，一共有藍與白、銀和黑的配色選擇，果然一曝光之後，就在網路上掀起熱烈討論。

天梭表Seastar 2000系列專業版腕表，黑色PVD精鋼表殼搭配陶瓷表圈、藍色織物表帶，約34,600元。圖／TISSOT提供

而高規格卻是親民價的「潛水表之王」Seastar系列，去年首度上市專業版2000表款，具備陶瓷表圈、排氦裝置、可深潛達600公尺，更通過ISO 6425認證，強大性能為表迷所津津樂道，銷售成績也不俗。2022年的Seastar 2000系列專業腕表則是小改款，打造了黑色PVD精鋼表殼搭配漸層藍面，以及金色指針加上金色刻度表圈的版本，分別以織物或是橡膠表帶呈現，更能凸顯上手時的帥氣。

天梭表Seastar 1000系列腕表，精鋼表殼與表鍊、礦物玻璃表圈，搭載石英機芯，約12,300元。圖／TISSOT提供

值得一提的是，天梭表也觀察到女性消費者對於這兩款熱門表的喜愛，因此像是PRX 40 205系列新款石英表，除了40毫米表徑版本，還推出35毫米的選擇。並提供包括銀色、藍色和淺藍、綠色表面的設計，甚至還有鍍上金色的款式。此外，Seastar 1000系列本來就是主打大表徑，但今年同樣在石英款，備有36毫米的腕表，並升級使用礦物玻璃來製作表圈，質感更勝以往。有基本的藍、黑表面之外，還首度在這系列加入了白色表盤，就是要討女性的歡心。

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊計時碼表，精鋼表殼及表鍊，約56,200元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 1000系列腕表，精鋼表殼與表鍊、礦物玻璃表圈，搭載石英機芯，約12,900元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 2000系列專業版腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、黑色橡膠表帶，約32,500元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊計時碼表，精鋼表殼及表鍊，約56,200元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 2000系列專業版腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、黑色橡膠表帶，約32,500元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼及表鍊，約21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 1000系列腕表，精鋼表殼與表鍊、礦物玻璃表圈，搭載石英機芯，約13,400元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列腕表，精鋼表殼及表鍊，搭載石英機芯，約11,300元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊計時碼表，精鋼表殼及表鍊，約56,200元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列腕表，精鋼表殼及表鍊，搭載石英機芯，約11,300元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊計時碼表，精鋼表殼及表鍊，約56,200元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊計時碼表，復刻了1978年的經典腕表設計，雋永的復古美學，可說席捲了不同年齡層消費者。圖／TISSOT提供