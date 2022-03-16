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本季紅毯最美身影！前愛爾蘭超模Caitriona Balfe

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
凱特瑞納巴爾夫優雅的紅毯穿搭深受好評。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫優雅的紅毯穿搭深受好評。圖／梵克雅寶提供

愛爾蘭女演員、製片人凱特瑞納巴爾夫（Caitríona Balfe）曾是紅極一時的時裝模特兒，今年因為在電影「貝爾法斯特」（Belfast）中精彩的演出，獲得許多獎項的提名，加上本身過人的時尚品味，成為今年紅毯上最受好評的優雅女星。「貝爾法斯特」是「尼羅河謀殺案」（Death on the Nile）奧斯卡名導肯尼斯布萊納深具自傳色彩的劇情長片，凱特瑞納巴爾夫在劇中飾演男主角的母親。事實上，自凱特瑞納巴爾夫的戲齡長達十多年，近年來則是因為演出串流平台歷史劇「異鄉人」（Outlander）受到更多的矚目。

內外兼修靈氣動人的她，偏好穿著單色極簡風格，珠寶的搭配也很典雅，並懂得透過黃K金材質襯托膚色。美國演員工會獎（SAG Awards）上選擇了一襲鮮紅色的深V開衩禮服，搭配梵克雅寶的À Cheval可轉換式鑽石項鍊，兩條弧度不同的V字線條演出協調的視覺合奏，白鑽、黃鑽映襯膚色顯得深具活力。在英國電影學院獎頒獎典勵上她換上一身黑的亞曼尼訂製服，以梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes天使粉色珊瑚耳環、和Snowflake手鍊及Perlée戒指，搭配肩線高起、領口裝飾抓花的禮服，氣質非凡。緊接登場的第27屆廣播影評人協會頒獎典禮紅毯，凱特瑞納巴爾夫則是Palmyre多達6圈的鑽石項鍊行程視覺焦點，為極簡的裸膚色Dior瓶口禮服創造視覺亮點。

Snowflake 黃 K 金手鍊，黃K金鑲嵌鑽石，約675萬元。圖／梵克雅寶提供
Snowflake 黃 K 金手鍊，黃K金鑲嵌鑽石，約675萬元。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes 耳環、Snowflake黃K金手鍊及Perlée戒指，亮相有「英國奧斯卡」之稱的第75屆英國電影學院獎頒獎典禮紅毯。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes 耳環、Snowflake黃K金手鍊及Perlée戒指，亮相有「英國奧斯卡」之稱的第75屆英國電影學院獎頒獎典禮紅毯。圖／梵克雅寶提供
À Cheval手鍊，鉑金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
À Cheval手鍊，鉑金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶À Cheval可轉換式項鍊、À Cheval手鍊及Plumes d'Icare戒指，亮相頒獎典禮2022年美國工會獎。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶À Cheval可轉換式項鍊、À Cheval手鍊及Plumes d'Icare戒指，亮相頒獎典禮2022年美國工會獎。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Palmyre項鍊、À Cheval可轉換式耳環及Socrate Between the Finger 指間戒，出席於加州舉辦的第27屆廣播影評人協會獎頒獎典禮。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Palmyre項鍊、À Cheval可轉換式耳環及Socrate Between the Finger 指間戒，出席於加州舉辦的第27屆廣播影評人協會獎頒獎典禮。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes 耳環、Snowflake黃K金手鍊及Perlée戒指，亮相有「英國奧斯卡」之稱的第75屆英國電影學院獎頒獎典禮紅毯。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes 耳環、Snowflake黃K金手鍊及Perlée戒指，亮相有「英國奧斯卡」之稱的第75屆英國電影學院獎頒獎典禮紅毯。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes 耳環、Snowflake黃K金手鍊及Perlée戒指，亮相有「英國奧斯卡」之稱的第75屆英國電影學院獎頒獎典禮紅毯。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes 耳環、Snowflake黃K金手鍊及Perlée戒指，亮相有「英國奧斯卡」之稱的第75屆英國電影學院獎頒獎典禮紅毯。圖／梵克雅寶提供
Plumes d'Icare戒指，鑲嵌重約1.16克拉明亮花式切割艷彩黃鑽、黃鑽及白鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Plumes d'Icare戒指，鑲嵌重約1.16克拉明亮花式切割艷彩黃鑽、黃鑽及白鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
À Cheval 可轉換式耳環，鉑金鑲嵌鑽石，約610萬元。圖／梵克雅寶提供
À Cheval 可轉換式耳環，鉑金鑲嵌鑽石，約610萬元。圖／梵克雅寶提供
Socrate Between the Finger指間戒，白K金鑲嵌鑽石，約40萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Socrate Between the Finger指間戒，白K金鑲嵌鑽石，約40萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée戒指，黃K金鑲嵌鑽石，約65萬元。圖／梵克雅寶提供
Perlée戒指，黃K金鑲嵌鑽石，約65萬元。圖／梵克雅寶提供
À Cheval可轉換式項鍊，黃K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
À Cheval可轉換式項鍊，黃K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Palmyre項鍊，白K金鑲嵌鑽石，約1090萬元。圖／梵克雅寶提供
Palmyre項鍊，白K金鑲嵌鑽石，約1090萬元。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶À Cheval可轉換式項鍊、À Cheval手鍊及Plumes d'Icare戒指，亮相頒獎典禮2022年美國工會獎。圖／梵克雅寶提供
凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶À Cheval可轉換式項鍊、À Cheval手鍊及Plumes d'Icare戒指，亮相頒獎典禮2022年美國工會獎。圖／梵克雅寶提供
Heritage典藏系列Célestes耳環，1977年，黃K金鑲嵌珊瑚與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Heritage典藏系列Célestes耳環，1977年，黃K金鑲嵌珊瑚與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供

鑽石 電影 珊瑚

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