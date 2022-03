本季紅毯最美身影！前愛爾蘭超模Caitriona Balfe

愛爾蘭女演員、製片人凱特瑞納巴爾夫(Caitríona Balfe)曾是紅極一時的時裝模特兒,今年因為在電影「貝爾法斯特」(Belfast)中精彩的演出,獲得許多獎項的提名,加上本身過人的時尚品味,成為今年紅毯上最受好評的優雅女星。「貝爾法斯特」是「尼羅河謀殺案」(Death on the Nile)奧斯卡名導肯尼斯布萊納深具自傳色彩的劇情長片,凱特瑞納巴爾夫在劇中飾演男主角的母親。事實上,自凱特瑞納巴爾夫的戲齡長達十多年,近年來則是因為演出串流平台歷史劇「異鄉人」(Outlander)受到更多的矚目。

內外兼修靈氣動人的她,偏好穿著單色極簡風格,珠寶的搭配也很典雅,並懂得透過黃K金材質襯托膚色。美國演員工會獎(SAG Awards)上選擇了一襲鮮紅色的深V開衩禮服,搭配梵克雅寶的À Cheval可轉換式鑽石項鍊,兩條弧度不同的V字線條演出協調的視覺合奏,白鑽、黃鑽映襯膚色顯得深具活力。在英國電影學院獎頒獎典勵上她換上一身黑的亞曼尼訂製服,以梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes天使粉色珊瑚耳環、和Snowflake手鍊及Perlée戒指,搭配肩線高起、領口裝飾抓花的禮服,氣質非凡。緊接登場的第27屆廣播影評人協會頒獎典禮紅毯,凱特瑞納巴爾夫則是Palmyre多達6圈的鑽石項鍊行程視覺焦點,為極簡的裸膚色Dior瓶口禮服創造視覺亮點。 Snowflake 黃 K 金手鍊,黃K金鑲嵌鑽石,約675萬元。圖/梵克雅寶提供 凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes 耳環、Snowflake黃K金手鍊及Perlée戒指,亮相有「英國奧斯卡」之稱的第75屆英國電影學院獎頒獎典禮紅毯。圖/梵克雅寶提供 À Cheval手鍊,鉑金鑲嵌鑽石,價格店洽。圖/梵克雅寶提供 凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶À Cheval可轉換式項鍊、À Cheval手鍊及Plumes d'Icare戒指,亮相頒獎典禮2022年美國工會獎。圖/梵克雅寶提供 凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Palmyre項鍊、À Cheval可轉換式耳環及Socrate Between the Finger 指間戒,出席於加州舉辦的第27屆廣播影評人協會獎頒獎典禮。圖/梵克雅寶提供 凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes 耳環、Snowflake黃K金手鍊及Perlée戒指,亮相有「英國奧斯卡」之稱的第75屆英國電影學院獎頒獎典禮紅毯。圖/梵克雅寶提供 凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶Heritage典藏系列Célestes 耳環、Snowflake黃K金手鍊及Perlée戒指,亮相有「英國奧斯卡」之稱的第75屆英國電影學院獎頒獎典禮紅毯。圖/梵克雅寶提供 Plumes d'Icare戒指,鑲嵌重約1.16克拉明亮花式切割艷彩黃鑽、黃鑽及白鑽,價格店洽。圖/梵克雅寶提供 À Cheval 可轉換式耳環,鉑金鑲嵌鑽石,約610萬元。圖/梵克雅寶提供 Socrate Between the Finger指間戒,白K金鑲嵌鑽石,約40萬1,000元。圖/梵克雅寶提供 Perlée戒指,黃K金鑲嵌鑽石,約65萬元。圖/梵克雅寶提供 À Cheval可轉換式項鍊,黃K金鑲嵌鑽石,價格店洽。圖/梵克雅寶提供 Palmyre項鍊,白K金鑲嵌鑽石,約1090萬元。圖/梵克雅寶提供 凱特瑞納巴爾夫配戴梵克雅寶À Cheval可轉換式項鍊、À Cheval手鍊及Plumes d'Icare戒指,亮相頒獎典禮2022年美國工會獎。圖/梵克雅寶提供 Heritage典藏系列Célestes耳環,1977年,黃K金鑲嵌珊瑚與鑽石,價格店洽。圖/梵克雅寶提供