疫後旅行／此生必遊瑞士、南極！楊振發：團費漲5~10%

媒體稱他為「瑞士旅遊教父」、泰永旅行社董事長楊振發「發哥」，旅瑞不下百次，受疫情困居台灣、旅遊業停擺兩年多，近來終露曙光。發哥說，期待國門快開，但還有兩大變數，一是年底選舉，二是航空公司與旅遊業流失的人才能否快速召回歸隊。他認為，長程線的旅行，或許等要到明年第二季較有機會。

目前瑞士已全面開放，「對海外旅客沒有任何限制」，發哥觀察，去年12月到今年4月的冬季滑雪市場基本已恢復8成，但瑞士冬季旅遊以歐洲鄰近國家為主，相較接下來的夏季旅遊、以美日中印以及東南亞等為主要市場，受疫情影響，旅遊回溫較為緩慢。即將出訪瑞士的發哥說，「瑞士各地旅遊局仍積極推廣，對明年市場充滿信心」。

有人形容他「到瑞士像走灶咖」，楊振發觀察疫後的瑞士之旅，「受到通膨以及瑞士每年調薪影響，團費應該會高出5~10%」，他也認為，「疫後旅行，歐洲線的天數應該會拉長，民眾更偏好深度的體驗」。因此，瑞士行程安排將從過去的11~13天，改版為12天、15天為主力，除了鐵道與巴士團，「也會開發更多過去旅遊團沒有關注到的地區」，發哥說，例如義大利語區、法語區。

疫後旅行，民眾更珍惜出遊的時光，發哥除了天數拉長、行程更趨深度，也將控制團體人數在26人以內，服務更精實。

楊振發建議，國人應修正旅遊的觀念，趁體力好，若財務負擔小，可先走困難的行程；他不建議一開國門就往日韓衝，「可以將這兩年沒出國、累積下來的旅遊基金，先走遠程」，「畢竟短天數的旅遊隨時可以說走就走」。

●一生必遊一次 南極先行

許多人可能一生只會去一次的旅行國度，你認為是哪裡？答案應該是南極或北極，一來每年可供登陸的人數有限，再則團費高、時間長，非一般人能負擔。若南北極擇一，發哥建議，「南極先行，生態與自然更豐富多變」，而且他認為，「是此生必遊的選擇」。

正因為一生一次，南極旅行不可錯過「南極三島」，排序最好是南極半島、南喬治亞島，再到福克蘭群島；船的選擇也以百人上下為優，「因為登陸限制每次百人，船體大則人數多、勢必得排得等」。

許多人想望南極之旅，但總有兩大心魔，一是飛行時間長，二是擔心900公里的德瑞克海峽Drake Passsage風浪大，發哥形容，「風平浪靜時，好像是座湖泊，浪高2~3公尺；風雪狂暴時，浪高6公尺以上，船隻左右上下搖晃，只能躺在床上，任憑上天安排」；「但是沒經過德瑞克海峽的風雪，南極的故事就缺一角。」

南極除了成千上萬甚至百萬的各種企鵝、身軀龐大的海象、美麗的浮冰與變化莫測的冰山，還有許多震撼與驚喜，像是他曾經目睹冰河瞬間崩裂，霎那間巨鯨在眼前5公尺處竄起翻身，露出大大的背鰭，眼睛還可捕捉到身上的大小貝殼，「到今天畫面依然如新，全世界無處可及」。