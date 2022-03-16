台灣樂天市場攜手樂天桃猿推出「樂天女孩NFT會員卡」

元宇宙與NFT話題正夯，繼日本樂天集團2月底發表Rakuten NFT服務並公布首波發行項目後，台灣樂天市場也宣布攜手樂天桃猿Rakuten Monkeys與ACE王牌虛擬貨幣交易所推出限量樂天桃猿NFT （Non-fungible token），三方創新聯手打造台灣專屬「猿」宇宙，成為台灣史上第一張中華職棒NFT，同時宣告台灣電商正式邁入NFT平民化元年。3月18日首波強勢推出「樂天女孩NFT會員卡」，採用特殊旋轉魔方設計、趣味盲盒空投、尊榮賦能計畫等，讓喜愛樂天女孩及樂天桃猿的球迷瘋搶收集，因為球迷習慣稱呼離啦啦隊最近的位置為「髮香區」，因此「樂天女孩NFT會員卡」也被稱為最香NFT。

樂天市場觀察到過去一年NFT市場快速在台灣崛起，因此結合旗下生態圈的核心優勢，設計出一系列獨家且客製化的NFT項目。首波發售的NFT即以動態旋轉魔方呈現，結合獨家賦能計畫；同時搭配球季，不定時推出多款配件讓收藏者可以自由裝飾，打造與眾不同的NFT，創新獨一無二的收藏價值。

ACE虛擬貨幣交易所創辦人潘奕彰表示，ACE近期積極參與國內外知名NFT創作及發行宣傳，除去年發行亞洲第一職籃NFT之外，更投資新台幣上千萬支持台灣新創NFT項目，包含陳零九「YOLO cat」、「余文樂Zombie Club」、「洋蔥OnionMeta」、「MePunk」等，這次能與樂天市場合作邁向台灣電商第一個NFT項目，讓樂天桃猿球迷在合法且有法幣信託的「ACE交易所」，用新台幣買以太幣（ETH）進而買NFT，一起進入最夯的元宇宙領域。

台灣樂天市場指出，樂天會員可在樂天市場「樂天桃猿NFT專賣店」使用新台幣、信用卡、點數等購買NFT，店長將會在指定時間空投至用戶指定的虛擬貨幣錢包，讓樂天會員輕鬆入手最潮的NFT商品，還可參加樂天市場舉辦的購物回饋活動，例如現正舉辦「單筆滿2,000送200點」、「刷樂天卡滿5,000送10%點數」等活動。除了在樂天市場購買NFT外，幣圈用戶也可至「樂天桃猿NFT活動官網」透過ETH以太幣購買。

第一波「樂天女孩NFT會員卡」將於3月18日在樂天市場「樂天桃猿NFT專賣店」及「樂天桃猿NFT活動官網」開賣，樂天女孩NFT會員卡將以動態的旋轉魔方呈現，虛實整合樂天女孩個人照、資料卡以及實體卡相關權益。樂天女孩NFT採用像素風格為22位女孩量身打造獨一無二的個人畫像，並由智能合約自動隨機搭配不同的背景、服裝、配件等。擁有樂天女孩NFT的收藏家，除了享有樂天女孩實體會員卡精裝禮盒與會員福利之外，未來還能參與樂天女孩NFT獨家的球賽現場互動、女孩線上社群交流等專屬權益。

第二波「樂天桃猿吉祥物NFT」預計將於3月28日開賣，將樂天桃猿經典吉祥物猿氣與大聖一起帶入元宇宙。「樂天桃猿吉祥物NFT」延續像素風格打造猿氣與大聖，並由智能合約自動隨機穿搭經典款主場白、客場紅及2022假日限定款球衣做出不同造型，未來在球季期間還將陸續推出配件NFT，讓收藏家得以任意裝扮更具個人化及特殊性的「樂天桃猿吉祥物NFT」。

此外，「樂天桃猿吉祥物NFT」收藏家可獲得4月9日首度於桃園樂天球場舉辦的「樂天市場猿宇宙趴」門票2張及樂天點數1,000點；球季期將舉辦「樂天桃猿吉祥物NFT」持有者線上線下活動與專屬抽獎，獎品包含球場VIP包廂看球體驗、獨特NFT配件等。